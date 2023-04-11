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أنجبت هيلاري سوانك توأمان - صبي وفتاة.

نشرت ممثلة "Million Dollar Baby" البالغة من العمر 48 عامًا صورة لها مع توأمها وهما ينظران إلى غروب الشمس عبر حسابها على الإنستغرام مساء الأحد مع تعليق تقول فيه: "لم يكن الأمر سهلاً. لكن الصبي (والفتاة!) كانا يستحقان كل هذا العناء . "

وأضافت على إنستغرام أنها "تنشر من السماء الصافية". هي ورجل الأعمال فيليب شنايدر متزوجان منذ عام 2018.

خلال فترة حملها ، كانت سوانك تصوّر مسلسلها الجديد على قناة ABC "ألاسكا ديلي".

أعلنت لأول مرة في أكتوبر أنها حامل بتوأم وقالت إن هذا الإعلان ربما قد يوضح بعض أفعالها خلال تصوير مسلسلها الذي عرض على محطة ABC.

"لم أخبر أحداً لمدة 12 أسبوعًا لسبب معين. ولكن بعد ذلك ، بطني بدأت تكبر وبت أستخدم الحمام كثيرًا وآكل كثيرًا. أنا متأكدة من أنه كانت هناك محادثات ، وعندما أعود إلى موقع التصوير ، سيقول الناس ، "أوه ، كل هذا منطقي الآن ،" قالت خلال مقابلات صحفية في نيويورك.

في ذلك الوقت ، كانت Swank قد انتهت لتوها من تصوير الحلقة الخامسة من المسلسل ، والتي ظهرت لأول مرة في أكتوبر على ABC وقالت إنها تتطلع إلى "رؤية مدى تغير جسدها. سيكون من المثير للاهتمام رؤيته".

تدور قصة المسلسل حول سوانك كصحفية استقصائي تدعى إيلين تعود إلى ألاسكا بعد أن تتلقى دعوة للعمل في صحيفة محلية من قبل زميل سابق للنظر في قضية قتل لبعض النساء من السكان الأصليين.

تستند القصة إلى مشكلة حقيقية عمرها عقود من فقدان وقتل نساء ألاسكا الأصليين وتأمل سوانك في أن يسلط العرض الضوء على هذه الحالات.

منذ إعلانها ، دأبت سوانك على إبقاء المعجبين على اطلاع دائم بمراحل الحمل على وسائل التواصل الاجتماعي.