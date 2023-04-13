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إيلاف: نال المسلسل المصري "تحت الوصاية" إشادة نقدية كبيرة، بعد البدء بعرض الحلقات الأولى منه في النصف الثاني من شهر رمضان الحالي.

وتؤدّي النجمة منى زكي دور البطولة في العمل الذي قام بتأليفه شيرين وخالد دياب، وأخرجه محمد شاكر خضير.

وتصدرت الفنانة منى زكي، قوائم الرائج على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تمكن من نيل إشادة الجمهور الذي وصفه بـ "المسلسل البديع والمبهر"، و"تجربة جديدة على أعلى مستوى في الدراما المصرية"، وتدور أحداثه، حول "حنان " التي تجسدها الفنانة منى زكي، وهي ربة منزل وأم لرضيعة وطفل "9 سنوات" فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، لا تملك مصدر دخلٍ يعيلها وطفليها، تجد نفسها في مواجهة عائلة زوجها الراحل، ومنهم شقيق زوجها الراحل الذي يحاول الاستيلاء على تركته، متحججاً بامتلاكه حقّ الوصاية على الأولاد، وهو ما يدفعها للبدء بالعمل على مركب الصيد الخاص بزوجها. حيث تمر بتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة إلى سيدة قادرة على تحدي الجميع.