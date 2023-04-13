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إيلاف: مع إقتراب ختام شهر رمضان، تتهيأ STARZPLAY لإطلاق مسلسل "حرب" المكوّن من 10 حلقات والحافل بأشهر نجوم السينما والشاشة الصغيرة على المنصة انطلاقاً من اليوم.

والمسلسل الحافل بالإثارة والحركة مستوحى من أحداث حقيقية، ويصور ملاحقة أفراد من الأمن الوطني، الضابط عمر والمقدم شريف، للإرهابي الملقب بالظافر الذي يخطط لهجوم مدمر في مصر.

يلعب أدوار البطولة في المسلسل الذي يخرجه أحمد نادر جلال، أحمد السقا ومحمد فراج، وهما يجتمعان سوياً للمرة الثالثة في عمل فني، ويشاركهما البطولة أحمد سعيد عبد الغني. ويأخذ "حرب" المشاهدين في رحلة مليئة بالتشويق يحاول فيها الأبطال إفشال مخططات "الظافر" الإرهابية. ويسلّط المسلسل الضوء على التحديات التي تواجهها قوى الأمن في مصر والمخاطر التي يتعرضون لها لحماية أرواح المواطنين المصريين.