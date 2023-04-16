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إيلاف: شهدت الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل ضرب نار نهاية مأساوية لشخصية طارق التي يؤديها النجم الشاب أحمد غزي بعد تعرضه للقتل، في مشهد أصاب المشاهدين بالحزن وهو ما ظهر في ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الكثير توقع تلك النهاية خاصة مع ظهور علامات عديدة خلال أحداث مسلسل الدراما الرمضانية.

أولى العلامات هو الشجارات المستمرة التي دخل فيها طارق سواء مع أشخاص خطرين في شارع وأنقذه وقتها جابر الكومندا (أحمد العوضي)، أو شجاراته المستمرة مع أخته مهرة بسبب محاولاتها تقويمه ورفضه للخضوع لها لأنها تعامله كطفل وليس رجل.



بالإضافة الى إهمال أخته له، فرغم حب مهرة (ياسمين عبد العزيز) له فإن تركيزها على ابنها والأعمال التجارية مع زوجها جعلها تهمل اخواتها، ما جعله ينطلق في طريق الضياع.

ودخوله في علاقة عاطفية مشبوهة بالفتاة روبي مدمنة المخدرات والتي جذبته لطريق التعاطي، ونتج عن تلك العلاقة حملها.

إدمانه للمخدرات، وهروبه من محاولات أخته لإنقاذه من إدمان المخدرات ومن تاجر المخدرات الذي احتجزته نتيجة ديون تعاطيه للمخدرات.

ومن ثم لجوئه لتاجر المخدرات الذي هدد حياته من قبل وأنقذته أخته مهرة منه، وطلبه أن يعمل لديه في توزيع المخدرات على المدمنين.

وبدأت أحداث الحلقة 24 بمشهد لياسمين عبدالعزيز وهي تتلقى اتصالًا هاتفيًا، ليبلغها أحدهم بخبر وفاة شقيقها، لتذهب مسرعة للمكان الذي وجدوا فيه جثمانه. وبمجرد رؤيتها لشقيقها ملقى على الأرض، انهارت في البكاء في مشهد مؤثر تصدر قوائم الرائج على مواقع التواصل الإجتماعي.

وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الدراما الشعبية، حيث تجسد خلاله ياسمين عبدالعزيز دور مهرة أبو الليل وهي فتاة شعبية تسكن في حي شبرا، ويظهر أحمد غزي وآيسل رمزي بدور شقيقيها في العمل.

ومسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمدالعوضي، ماجد المصري، أحمد بدير، سهير المرشدي انتصار، ضياء عبدالخالق، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد غزي، تيسير عبدالعزيز، تامر نبيل، تامر مجدي، وآيسل رمزي، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.