إيلاف: شوهد جاك نيكلسون وهو يطل من شرفة في ولاية كاليفورنيا بهيئة صدمت جمهور النجم الهوليوودي الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 86 قريباً.

كان الظهور النادر لممثل هوليوود الأسطوري يمثل اول إطلالة له منذ 18 شهرًا، حيث تم تصويره وقد إزداد وزنه وبدا شعره الفضي أشعثاً، ويرتدي فانيلة برتقاليًة فضفاضًةمع بنطال رياضي أسود متكئاً على حاجز شرفة خشبي وهو يفرك عينه كمن صحى من النوم للتو.

شوهد نيكولسون آخر مرة في أكتوبر 2021 خلال مباراة لوس أنجلوس ليكرز في الدوري الاميركي للمحترفين وهو جالس في الملعب مع ابنه راي.

حصل نيكولسون على 12 ترشيحًا لجوائز الأوسكار ، وفاز بجوائز عن "One Flew Over the Cuckoo's Nest" و "Terms of Endearment" و "As Good as It Gets".