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إيلاف: يستقبل برنامج "سهير شو في أربيل" الذي تقدمه الإعلامية سهير القيسي على "MBC العراق" و"شاهد" وجوه الفن والتمثيل والطرب في قالب حواري ترفيهي، ليناقش معهم مختلف الموضوعات الحياتية من ثقافية واجتماعية وترفيهية إضافة إلى جولات خارجية مفاجئة.

لن تطلّ سهير القيسي كمقدمة لنشرة الأخبار أو محاورة للسياسيين كما عرفها الجمهور خلال سنوات طويلة على "العربية" و"MBC"، إذ قررت هذه المرّة أن تغير جلدها وتظهر بصورة مختلفة عن السائد عنها، وتستحضر العمق الإنساني في حواراتها ونقاشاتها مع ضيوفها". توضح سهير أن "البرنامج هو ترفيهي بمعايير عالية، هو باكورة إنتاجات شركتي الخاصة "Quantum Star Productions" في أربيل، وأشرف على إدارة المشروع سيف إبراهيم، صاحب الخبرة الطويلة في إنتاج البرامج الفنية"، مشيرة إلى أن "التحضير استغرق نحو سنتين، وتم بناء استديو ضخم بمواصفات عالمية، تم تجهيزه وبناؤه خلال ستة أشهر، واخترنا المخرج المبدع باسم كريستو صاحب الخبرة الطويلة في تنفيذ البرامج الضخمة". تقول سهير "MBC، هي عائلتي وبيتي الأول، وما أحلى الظهور عبر "MBC العراق" ومنصة "شاهد" بعد كل هذه الفترة، لأستقبل كوكبة من الفنانين الأكثر شعبية وانتشاراً عربياً، إضافة إلى نجم عالمي سيشكل مفاجأة جميلة".

تعتبر سهير أن "الحكم على البرنامج وفقراته سيكون أفضل بعد عرض الحلقة الأولى منه، لأن المشاهد سيكون قد فهم ماهيته وتعرّف على فقراته"، لكنها تختصر كلامها بالقول إن "البرنامج يصدّر وجهاً آخر للعراق عموماً وأربيل خصوصاً، وجهاً فنياً ترفيهياً ببصمة إنسانية ضمن حلقات يظهر فيه النجوم في قالب جديد ويكشفون فيه أسراراً وأخبار حصرية لأول مرّة، ليس هدفها البحث عن الاتجاهات السائدة في وسائل التواصل الاجتماعي". وتراهن على الفقرة الأخيرة "التي نستكشف فيها مع الضيف المعالم الطبيعية والسياحية لمدينة أربيل، ويخوضون فيها نشاطات ترفيهية، وتسلط الضوء على الجانب الإنساني للفنانين، واحتاج تصويرها يوماً كاملاً". وتضيف "لأنني متعمقة بالتنمية البشرية، فقد تمكنت من أن أستخرج من الضيوف أجمل المشاعر الإنسانية الكامنة في أعماقهم".

ويطل النجم معتصم النهار في أولى حلقات "سهير شو"، ليكشف الكثير من المفاجآت المتعلقة بفنه وحياته الفنية والشخصية.

يُعرض برنامج "سهير شو" مع سهير القيسي على "MBC العراق"، اعتباراً من 22 إبريل في تمام الساعة 10 ليلاً بتوقيت العراق.