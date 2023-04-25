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إيلاف: في المرة الأخيرة التي ظهرت فيها أديل مع جيمس كوردن في برنامج "كاربول كاريوكي" ، انتشر الأمر على نطاق واسع. قريباً ستكون هناك فرصة لحدوث ذلك مرة أخرى.

إذ أعلنت شبكة سي بي إس يوم الإثنين أن المغنية الإستثنائية ستكون الضيفة الأخيرة في الجزء الخاص ببرنامج "The Late Late Show" مع جيمس كوردن.

"أثناء مشاركتها الثانية في" كاربول كاريوكي " تفاجئ أديل صديقها منذ فترة طويلة في منزله صباحاً، وتوقظه من النوم وتعرض إيصاله إلى العمل ،".

وفقا لبيان صحفي من العرض. "بمجرد صعودها الى السيارة ، تقلب أديل الطاولة على كوردن ، وتسأله عن ماضي كاربولز ، واللحظات المحورية في صداقتهما (بما في ذلك الوقت الذي حاول فيه ، دون جدوى ، تنفيذ مقلب بها) ، وكذلك أغنية كتبتها مستوحاة من محادثة عاطفية دارت بينهما ".

حتى أنها كشفت أن أحدى الكوبليهات في أغنيتها I Drink Wine كانت مستوحاة بالفعل من نصيحة كوردن ، "[كانت] مستوحاة من محادثة أجرتها معه في الرابع من كانون الثاني (يناير) 2020 أو شيء من هذا القبيل ، كنافي إجازة مع الأطفال ... و في طريقنا إلى المنزل وتغير مزاجي وكان مثل العام الأول الذي شعرت فيه أنني يجب أن أحمل نفسي المسؤولية ، لكوني شخصًا بالغًا. "

وأضافت: "بعد ان تركت سيمون في العام السابق ، كنت أنت وجولز والأولاد جزءًا لا يتجزأ من العناية بي أنا وأنجيلو".

"لقد اعتدت أن تفعل ذلك بروح الدعابة أيضًا ، اعتدت أن تقوم" حظًا سعيدًا مع هذا الشخص! "،وكنت دائمًا كذلك ، كنت مثل شخص بالغ معي ، كنت أنت وجوليا دائمًا تعطيني هذه النصيحة ، "اعترفت أديل لكوردن دامعة قليلاً.

وأضافت: "ذهبت إلى الاستوديو بعد أسبوعين ، وكتبت هذا وغنيته في هاتفي وأرسلته إليك وأتذكر أنك قلت ، 'هذا هو بالضبط ما كنت أشعر به". تزوجت أديل من كونيكي من 2018 إلى 2021 ، ويشترك الاثنان في ابن ، أنجيلو أدكنز البالغ من العمر 10 سنوات. وهي تعمل حاليًا مع وكيل الرياضة الأمريكي ريتش بول.

الحلقة الأخيرة من البرنامج الحواري الشهير The Late Late Show With James Corden من المقرر أن تبث في 27 أبريل ، حيث سيشارك هاري ستايلز وويل فيريل كضيفين نهائيين. من ناحية أخرى ، حقق فيديو Adele's Carpool Karaoke الذي تم إصداره منذ حوالي 13 ساعة ، أكثر من 3.9 مليون مشاهدة بالفعل.