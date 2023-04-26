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إيلاف: أطلق الفنان السعودي فيصل عبدالكريم حصرياً على قناته الرسمية في اليويتوب "ميني ألبوم" يضم خمسة أغاني باللهجة العراقية، بالتزامن مع عيد الفطر، ويضم الميني البوم الأعمال التالية:

سابع زعل مع زايد الصالح، كلمات حامد الغرباوي، الحان وتوزيع: ميثم علاء الدين، مكس وماستر: م جاسم محمد



حظ يا نصيب، كلمات: حامد الغرباوي، الحان وتوزيع: ميثم علاء الدين، مكس وماستر: م. جاسم محمد



هسه شتريد، كلمات: رامي العبودي، الحان وتوزيع: ميثم علاء الدين، مكس وماستر: م. جاسم محمد



فهمت الدنيا، كلمات: عدنان الأمير، الحان وتوزيع: ميثم علاء الدين، مكس وماستر: م. جاسم محمد



أتمنى أنساك، كلمات: ضياء الميالي، الحان وتوزيع: ميثم علاء الدين، مكس وماستر: م جاسم محمد



من جهته ابدى الفنان فيصل عبدالكريم حماسه الكبير لردود الفعل الجماهيرية خاصة وانه وعد الجمهور بأن يكون هذا الألبوم بمثابة نقلة نوعية ومرحلة انتقالية في طريق النجاحات المحققة في مسيرته من خلال الأعمال السابقة والتي حققت مشاهدات اجمالية تقارب النصف مليار مشاهدة على منصة اليوتيوب وأشهرها أغنية عشق، و لحالك، و شفت يا قلبي، و غيرها الكثير من الأعمال المعروفة.

الجدير بالذكر ان الفنان فيصل عبدالكريم من النجوم السعوديين العصاميين، حقق انتشاراً واسعاً إقليمياً وعربياً ويعد من أكثر الفنانين الخليجيين تنوعاً في أشكال الغناء و اعماله الأوسع انتشاراً عربياً بحسب الأرقام وتنوع المتابعين من كافة الوطن العربي.