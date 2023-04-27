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إيلاف: انضم الفنان العراقي الشاب مهند المرسومي الى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات من خلال عقد إنتاج مدته خمسة سنوات، يتم خلالها إنتاج أعمال غنائية صوتية ومصوّرة، وذلك بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، حيث تم توقيع العقد مع المكتب الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، بمتابعة مدير إدارة الفنون في روتانا ذياب متعب.

وقام المرسومي خلال الفترة الماضية وبعد توقيع عقد الإنتاج بالعمل المكثف في استوديوهات الصوت من أجل تنفيذ مجموعة من الأغنيات التي سترى النور خلال الفترة المقبلة من إنتاج وتوزيع روتانا، والذي قام بتسليمهم الى مكاتب الشركة في مدينة دبي بالإمارات خلال زيارته الأخيرة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وحول ذلك كشف مهند المرسومي أنه سعيد جداً بثقة الرئيس التنفيذي لشركة روتانا السيد سالم الهندي وفريق عمله الكبير المحترف بصوته وإمكانياته الغنائية، متطلعاً أن يلاقي هذا التعاون النجاح المنتظر من جميع الأطراف، خاصة وأننا حضّرنا أعمال جديدة متنوعة ومتميزة، وقمت بتصوير احدى هذه الأغنيات التي ستطرح ضمن "ميني ألبوم" متضمناً ثلاث أو أربع أغنيات، حسب ما تراه الشركة مناسباً لعملية التسويق والتوزيع".

هذا ويعد مهند المرسومي من المطربين العراقيين الشباب، الذين قدموا أعمال غنائية نالت استحسان الجمهور في العراق والخليج والوطن العربي، وهو من المطربين الذين يعزفون على بعض الآلات الموسيقية وخاصة آلة العود التي يعشق العزف عليها دائماً، الى جانب خوضه لعدد من التجارب الإعلامية من خلال تقديم بعض البرامج على قنوات عراقية وعربية كبيرة.



