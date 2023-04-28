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إيلاف: قامت الفنانة السعودية شيمي مؤخراً بالإنتهاء من تسجيل أغنية بعنوان (بقت عادة) وهي باللهجة المصرية، من كلمات والحان عبد الله الشوالي، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر خالد رؤوف، وستقوم بتوزيع العمل بالتعاون مع شركه قنوات ميوزك، وقد تم الاتفاق مع الفنان والرسام فهد لصُنع فيديو العمل.

شيمي طرحت أفكارها له وأضاف عليها لمساته، وتم إنشاء ڤيديو بـ قصة جميلة، سوف تلامس الجميع، وسيتم طرح العمل بتاريخ 1 مايو 2023 عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

والجدير بالذكر شيمي أبدعت في أغانيها الخاصة بها وانشأت جمهورًا يتفاعل مع اعمالها بحب وصل الى 800 الف مشترك على منصة YouTube مع أكثر من 200 مليون مشاهدة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

يذكر أن شيمي لم تكشف للجمهور مطلقاً عن شكلها أو هويتها الحقيقية حتى الآن، وتقول أن إسمها الفني مشتق من اسمي والدها ووالدتها، ولديها على الإنستغرام حوالي ٧ ملايين متابع. وهي تستخدم لصورتها الشخصية "افاتار كارتون" ولا تظهر شكلها للحفاظ على خصوصيتها. بدأت بالغناء عبر حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعي باداء أغاني لفنانين آخرين وبعد أن اشتهرت قامت بإطلاق عدة أغاني خاصة بها لاقت نجاحاً بين متابعيها.