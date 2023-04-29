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إيلاف: أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً ضخماً في كوكا كولا أرينا بدبي حضره قرابة ال 18 ألف متفرج وبيعت بطاقاته بالكامل.

وفور صعود الفنانة المصرية على المسرح، وجهت رسالة لجمهورها. بالقول: “وحشتوني.. خلاص شوشو رجعت.. مش هغيب عنكم تاني أبدًا”، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق والهتافات. وشكل هذا الحفل عودتها من جديد بعد سلسلة من الأزمات ما بين طلاق وعودة وخلاف مع الأهل ودخول مصحة للعلاج من الادمان ابعدتها لفترة عن جمهورها.

شيرين التي أطلت على المسرح وقد فقدت بعضاً من وزنها الزائد بقميص وتنورة فوشيا وحذاء رياضي، تعثرت بإحدى السماعات الموضوعة على المسرح وسقطت ارضاً وسط تصفيق الجمهور، بينما صرخ أحدهم قائلاً: "عين حسام ... عين مصلتش عالنبي".



شيرين علقت على وقوعها قائلة: "ما يقع إلا الشاطر.. هيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".

كما عاتبت منظمي الحفل منتقدة وجود السماعات على المسرح بينما يفترض أن تكون مدفونة في أرضيته لحماية الفنان من التعثر بها، ومازحت جمهورها، بالقول: "شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال".

وبعيداً عن هذا الحادث المؤسف، قدمت الفنانة المصرية اداء رائعاً لاقى تفاعلاً كبيراً من الحضور، وتألقت في تقديم مجموعة من اجمل أغنياتها مابين قديم وجديد، كما غنت للسيدة وردة وكوكب الشرق أم كلثوم.

يذكر ان الحفل من تنظيم "مومنتس ايفنتس" و"اون باسيف" وبالتعاون مع "مؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع التجزئة".

أعقب الحفل مؤتمر صحفي تحدثت فيه شيرين عن البومها الجديد الذي سيكون من إنتاجها، كما أعلنت عن حفل آخر لها في الرياض يوم 4 مايو المقبل. وكشفت انها تحضر لفيلم وثائقي عن حياتها مع منصة نتفليكس.



