إيلاف: أعلنت فرقة الروك الشهيرة "إيروسميث" يوم الإثنين عن مواعيد جولتهم الوداعية المسماة "Peace Out" والتي تنطلق في 2 سبتمبر من فيلادلفيا.

ستنتهي العروض الـ 40، والتي تتضمن توقفًا في مسقط رأس الفرقة في بوسطن عشية رأس السنة الجديدة، في 26 يناير في مونتريال.

المحطة الكندية الأخرى في تورونتو يوم 12 سبتمبر.

قال عازف الجيتار جو بيري إن المجموعة مع المغني الرئيسي ستيفن تايلر ، وعازف القيثارة توم هاميلتون ، وعازف الطبول جوي كرامر وعازف الجيتار براد ويتفورد ، يشعرون

أن وقت الوداع قد حان، خاصة أن كل عضو مؤسس للفرقة فوق سن السبعين. تايلر ، 75 عامًا ، هو الأكبر سنًا في المجموعة.

وقال بيري "إنها فرصة للاحتفال بمرور 50 عاما على وجودنا". "لا تعرف أبدًا كم من الوقت سيستمر كل شخص في التمتع بصحة جيدة للقيام بذلك. لقد مر وقت طويل منذ أن قمنا بالفعل بجولة حقيقية. لقد قمنا بذلك في فيجاس ، وكان ذلك رائعًا. لقد كان ممتعًا ، لكن (نحن ) حريصون نوعًا ما على العودة إلى الجولات ".

قال تايلر وبيري إن الفرقة تتطلع إلى البحث في الكتالوج المطول لأغاني موسيقى الروك من كلاسيكيات الفرقة بما في ذلك "Crazy" و "Janie's Got a Gun" و "Livin 'on the Edge".

على مر السنين ، جمعت فرقة Aerosmith ، التي تشكلت في عام 1970 ، أربعة جرامي. كسرت الفرقة الحدود المتقاطعة بين موسيقى الروك والهيب هوب بتعاونهم الملحمي مع Run-DMC لأغنية "Walk This Way".

قدمت إيروسميث عرض نهاية الشوط الأول في لعبة Super Bowl في عام 2001 ، كما كان لهم جناح في ديزني وورلد بفلوريدا عام 1999ولاحقًا في باريس مع إطلاق لعبة "Rock n 'Roller Coaster Starring Aerosmith".

وقال تايلر في تصريح لوكالة أسوشيتد برس: "نحن نفتح صندوق باندورا للمرة الأخيرة لتقديم جولة Peace Out لمشجعينا". يستدعي مرجعه "صندوق باندورا" من ألبوم جمع ثلاثة أسطوانات لإيروسميث عام 1991 والذي غطى إنتاج الفرقة من السبعينيات إلى أوائل الثمانينيات.

وقالت الفرقة إن كرامر قرر عدم المشاركة في المواعيد الحالية في الجولة القادمة. لا يزال جزءًا من المجموعة ، لكن عازف الدرامز كان في إجازة "لتركيز انتباهه على عائلته وصحته" منذ إقامتهما في فيغاس العام الماضي. عازف الدرامز جون دوغلاس سيستمر في العزف مكانه.

قبل اختتام الجولة الأربعين ، قال بيري إنه يمكن إضافة مدن أخرى محليًا ودوليًا.