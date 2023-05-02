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إيلاف: أثار مسلسل "Citadel" الذي تقوم ببطولته الممثلة الأميركية الهندية بريانكا تشوبرا، وبدأ عرضه على منصة Amazon Prime Video في 28 أبريل، ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.



على الرغم من تنوع المقالات النقدية، إلا أن العرض قد حظي بإهتمام كبير من المشاهدين وتسلق الى المراتب الأولى لمخططات مسلسلات الإنترنت العالمية.

تم تطوير مسلسل الإثارة والجاسوسية بواسطة جوش أبيلباوم وبريان أوه وديفيد ويل ، ويقوم ببطولته ريتشارد مادن، وستانلي توتشي، وليزلي مانفيل، إلى جانب تشوبرا.

في 29 أبريل ، أفاد موقع مراقبة الأفلام والتلفزيون ، FlixPatrol ، أن سلسلة "Citadel" احتلت المركز الأول في قوائم الأكثر مشاهدة. وجاء ثانياً الموسم الثاني من مسلسل "Sweet Tooth"، وهو مسلسل أصلي من Netflix ، يليه في المركز الثالث "The Marvelous Mrs. Maisel" وهي سلسلة أصلية من Amazon Prime ، ثم "The Diplomat" سلسلة وثائقية على Netflix إحتلت المرتبة الرابعة. وحلت سلسلة"Power" من Amazon Prime في المركز الخامس.

تدور أحداث العمل حول منظمة جاسوسية مهمتها الحفاظ على السلام العالمي تدعى "Citadel" يتعرض جميع عملائها للتصفية من قبل منظمة اخرى، وتدور معركة في قطار سريع بين بريانكا تشوبرا وشريكها ريتشارد مادن من جهة وعملاء المنظمة المنافسة من جهة أخرى.

هذا الهجوم يباغت تشوبرا التي تعتقد انها بصدد ايقاف شحنة يورانيوم لتكتشف انها وقعت ضحية فخ يهدف الى تصفيتها مع شريكها وتنتهي المعركة بانفجار في عربة القطار، ينجوان منه ولكنهما يفقدان الذاكرة فيعيشان حياة مدنية عادية.

وبعد مرور 8 أعوام تعود ماضيهما ليطاردهما، ويجرهما للعودة الى الملعب مجدداً.

ورغم أن المسلسل يتبع الثيمة النمطية لأعمال الجاسوسية والحركة لكنه ينجح في شد المشاهد منذ اللقطة الأولى، ويستمر ايقاعه بالتصاعد الى الذروة في نهاية الحلقة الأولى، وتمهد الحلقة الثانية لعودة الجاسوسين الذين اعتقد الجميع انهما في عداد الأموات الى الواجهة مجدداً في مهمة لإنقاذ العالم.