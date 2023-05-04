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إيلاف: أطلقت يسرا محنوش البومها الاول والذي يحمل عنوان "الحاني 1"، ويتضمن 5 اغاني، تعاملت فيها مع أهم الشعراء من مختلف انحاء الوطن العربي نذكر منهم: فراس جبران من لبنان،ناصر الجيل من مصر، مأمون النطاح من العراق و تم تسجيل هذا الألبوم بين لبنان و مصر .

و توجهت يسرا بالشكر الى كل من شاركوا في هذا الالبوم قائلة: "قصتي مع الألحان بدأت منذ صغر سني ..كانت اسمع الحاني لعائلتي الصغيرة و مع الوقت كبرت العائلة و أصبحت اغني الحاني في مهرجانات كبرى و اسمعها بصوت جمهوري الغالي انه احساس لا يوصف.

شكر خاص من القلب لكل الشعراء الذين تعاملت معهم و لحنت كلماتهم من قلبي و كانوا داعمين لموهبتي"