قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: وصل التانجو الأرجنتيني إلى دبي قبل 19 عاماً وحقق ازدهارًا متواصلًا منذ ذلك الحين لتتوّج الجهود المستمرة والشغف الحقيقي بهذا الفن بإقامة مهرجان سنوي للتانجو. ويقام المهرجان هذا العام تحت رعاية سفارة الأرجنتين في دولة الإمارات احتفالًا بمرور 11 عامًا من النجاح.

وقال أوجستين مولينا أرامباري، سفير الأرجنتين بدولة الإمارات: "يسرنا دعم مهرجان التانجو في دبي في الذي يقام للعام الحادي عشر على التوالي، فهو مناسبة رائعة لإبراز جانب من تراثنا وثقافتنا الغنية في دولة الإمارات، والتي تُمثّل مُلتقى تجتمع فيه الحضارات والثقافات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم. نحتفل هذا العام بأحد عشر عامًا من مهرجانات التانجو في دبي وبمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين."

ووفقًا للجهة المنظمة للمهرجان، فقد أسهمت الدورات العشرة السابقة منه في تعزيز مكانة دبي على خارطة فن التانجو، وستكون نسخة العام الحالي أروع دورات المهرجان في عامه الحادي عشر.

وقالت مايا صليبا، أحد منظمي المهرجان: "من الرائع أن نرى هذه المبادرة المتميزة غير الهادفة للربح تحقق نموًا سنويًا ملموسًا وترسخ مكانتها كفعالية محلية ودولية فريدة. إننا متشوقون للغاية للاحتفاء بجهودنا على مدى الأعوام الماضية خلال المهرجان، ولتقديم مجموعة من الفعاليات الخاصة التي ستروق للجميع."

يذكر أن المهرجان سيقام في منتجع لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس من مجموعة فنادق أوتوجراف كولكشن بين 11 و 14 مايو الجاري، حيث ستكون أيامه الأربعة حافلة بورش العمل التفاعلية والعروض لكبار النجوم المشاركين، إلى جانب أمسيات الرقص التي تحييها موسيقى منسقي الأغاني العالميين.

وفي هذا السياق قال فايق السعدني، المدير العام لمنتجع لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس: "يستضيف منتجع لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس مهرجان التانجو في دبي لأول مرة، ولهذا فقد أردنا تقديم فعاليات ومزايا فريدة للحضور. ولهذا سيكون بوسع ضيوف الفندق وزوار المهرجان خلال نهاية الأسبوع الاستمتاع بالنكهة واللمسات الأرجنتينية في كل شيء – سواء في الطعام أو الحلويات أو الموسيقى والثقافة – وبالطبع في التانجو."

ومن ضمن الفنانين المشاركين هذا العام كل من المشاهير العالميين ماجدالينا جوتيريش وجيرمان بالايو، وسيلفا ماستروتي ومارسيلو رامر، وأنجي اوردونيز ونيكولاس سامبوتشيتي، ليقدم كل منهم عروضًا ذات طابع فريدة تجمع بين الأداء الأنيق والتناغم الموسيقي والابتكار والشغف، برفقة فريق احترافي يقدم الموسيقى على مدى ليالي المهرجان الأربعة.

وستكون أمسية العشاء الساهر أبرز ملامح المهرجان، والتي تقام في 13 مايو تحت رعاية السفارة الأرجنتينية وبالتعاون مع طيران الإمارات ومنتجع لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس، حيث يقدم العشاء المستوحى من المطبخ الأرجنتيني برفقة العروض الموسيقية المدهشة لكبار الفنانين.

كما تعقد ورش تعليم التانجو للمبتدئين وأصحاب المستوى المتوسط والمتقدم لمدة 3 أيام، فيما تقام الأمسيات الاجتماعية طوال المهرجان في منتجع لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس.

