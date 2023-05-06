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إيلاف: توفيت "سيينا وير" التي وصلت إلى نهائيات ملكة جمال الكون في أستراليا، عن عمر يناهز 23 عامًا، وفقًا لوكالتها سكوب مانجمنت.

في 4 مايو، شاركت الشركة مقطع فيديو تحية يضم صورًا للعارضة، وكتبت على الإنستغرام: "إلى الأبد في قلوبنا".

توفيت سيينا بعد حادث ركوب الخيل ، وفقًا لموقع News.com.au. وفقًا للموقع الأسترالي، كانت سيينا تمارس رياضة ركوب الخيل في "Windsor Polo Grounds" بسيدني في 2 أبريل عندما سقط حصانها. تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى ويستميد، حيث أمضت عدة أسابيع على أجهزة دعم الحياة قبل وفاتها.

حصلت ملكة الجمال على درجة مزدوجة في الأدب الإنجليزي وعلم النفس من جامعة سيدني وأخبرت في وقت سابق مجلة جولد كوست أن لديها "حبًا عميقًا وثابتًا لرياضة ركوب الخيل والقفز على الحواجز".

"عائلتي ليست متأكدة تمامًا من مصدر هذا الشغف ، لكنني أمارس ركوب الخيل منذ أن كنت في الثالثة من عمري ولا أستطيع تخيل حياتي بدونها" ، قالت في سبتمبر. "أسافر إلى ريف سيدني مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للتدريب والمنافسة في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز أو أستراليا كل عطلة نهاية أسبوع."