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إيلاف: تنظم جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية فعاليات الدورة 11 من المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة خلال الفترة من 2 إلى 8 يونيو 2023، بحضور ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية.

ويتميز برنامج الدورة 11 من المهرجان بمشاركة 20 فيلماً سينمائياً في المسابقات الرسمية والتي تمثل دول السينغال، الكوت ديفوار، ورواندا، وأنكولا، وأوغندا، وأفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وبوركينافاسو، ومصر، والكاميرون، وتونس، والصومال، وغانا، وجزر موريس، والمغرب البلد المنظم.

وأسندت رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل للدكتورة فريدا إيكوتو، رئيسة شعبة الدراسات الإفريقية بجامعة ميشيغن، فيما يرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير الإعلامي والناقد السينمائي بلال مرميد.

ويكرم المهرجان النجمة المغربية أسماء الخمليشي، والمخرج والمنتج الأنكولي زيزي كامبوا، والفنانة المصرية رانيا فريد شوقي.

ويواصل المهرجان تأكيد هويته السينمائية التي تتماشى مع أهدافه وتطلعاته، حيث اختار أن يكون موعداً سينمائياً إفريقياً وعربياً منفتحاً على تجارب سينمائية أخرى، وملتقى للفعاليات السينمائية الإفريقية والعربية من مخرجين ومنتجين ونجوم الفن السابع.

ويشمل برنامج المهرجان تنظيم ندوات ولقاءات فنية، وورشات تكوينية لفائدة الشباب، وماستر كلاس، فضلا عن عرض آخر الإنتاجات السينمائية الوطنية.



