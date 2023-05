قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

إيلاف: أعلنت لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته الـ49 للسينما المصرية، عن حصول الفنانة رزان جمّال على جائزة أحسن ممثلة دور ثاني وذلك عن دورها في فيلم كيرة والجن.

فيلم كيرة والجن يعد أحد أضخم إنتاجات السينما المصرية، محققاً أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، تخطت الـ118 مليون جنيهاً مصرياً، إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، أحمد مالك وهدى المفتي، وفيه برعت رزان جمّال وخطفت قلوب المشاهد في مصر والعالم العربي بتجسيدها لشخصية إيميلي ابنة القاضي الإنجليزي التي تقع في حب المناضل المصري أحمد كيرة.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يرأسه السيناريست والمخرج إبراهيم الموجي، وعضوية كلا من الدكتورة أمل الجمل، المخرج عادل الأعصر، الأستاذ هشام سليمان، الناقدة الفنية ماجدة موريس، المخرج محمد ياسين، والدكتور وليد سيف، و تنافس خلال تلك الدورة 5 أفلام والتي عرضت في دور العرض المصرية لعام 2022، وهم الجريمة للمخرج شريف عرفة، ومن أجل زيكو للمخرج بيتر ميمي، وليلة قمر14 للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت للمخرج أحمد نادر جلال، وكيرة والجن للمخرج مروان حامد.



أحدث أعمال رزان جمّال مسلسل الثمن الذي يُعرض على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة، وتشارك في بطولته مع باسل خياط ونيقولا معوض، بالإضافة إلى مشاركتها في الموسم الرمضاني الأخير 2023، لأول مرة كضيفة شرف أمام منة شلبي ضمن أبطال مسلسل تغيير جو الذي عُرض على منصة شاهد، إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي ومجدي أمين.



وقبلها مثلت رزان التواجد العربي الوحيد في المسلسل الأمريكي The Sandman الذي تصدر مشاهدات الأعمال التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية على نتفليكس، وكذلك قائمة الأعمال التليفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDb في بداية عرضه.

رزان جمّال ممثلة لبنانية بريطانية، كانت قد اشتهرت في العالم العربي بتجسيدها لشخصية ماغي في مسلسل ما وراء الطبيعة، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وهو أول مسلسل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية. سبقه مشاركتها في بطولة المسلسل الكوميدي امبراطورية مين مع هند صبري ومحمد ممدوح، ومسلسل أنا مع تيم حسن.كما شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل سرايا عابدين أمام النجمة يسرا وقصي الخولي، وبطولة مسلسل الشك أمام الممثلة السعودية فاطمة البنوي.

وعلى المستوى العالمي، حققت رزان نجاحاً ملحوظاً من خلال العديد من الأعمال؛ الفرنسية والأميركية والبريطانية، من بينها ثلاثة أفلام شاركت في مهرجان كان، وهي Cruel Summer، وUne Histoire de Fou وCarlos. بالإضافة إلى فيلم الأكشن A Walk Among the Tombstones أمام النجم الأيرلندي ليام نيسون، وإخراج وتأليف سكوت فرانك.

وفي الدراما التلفزيونية خارج الوطن العربي، كانت رزان قد شاركت في بطولة المسلسل الأمريكي Berlin Station مع كل من ريس إيفانز، ريتشارد جينكينز ومايكل فوربس، ومسلسل Chimerica، بطولة أليساندرو إيفولا، والمسلسل الفرنسي الكوميدي Bad Buzz من تأليف الثنائي إريك ميتزجر وكوينتن مارغو.