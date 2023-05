قراؤنا من مستخدمي تلغرام

إيلاف: أعلنت "All Things Live Middle East" أن النجم العالمي بريان آدامز، أحد أشهر الموسيقيين وصاحب الألبومات الأعلى مبيعًا في العالم، سيقدم عرضًا بتاريخ 4 نوفمبر في كوكا كولا أرينا ضمن جولته العالمية التي تحمل عنوان "So Happy It Hurts".

وقال توماس اوفيسن، الرئيس التنفيذي لشركة All Things Live Middle East: "إننا في غاية الحماس لعودة بريان آدامز إلى دبي! فقد حققت آخر حفلاته نجاحًا باهرًا وسنحرص هذه المرة على تقديم عرض أفضل من كافة الجوانب في كوكا كولا أرينا أفضل وجهة للحفلات الموسيقية بالمنطقة. ولا شك بأن محبي الفنان على موعد مع تجربة لا تنسى!"

يذكر أن الجولة العالمية تأتي دعمًا لألبوم بريان آدامز الخامس عشر بعنوان So Happy It Hurts، والذي أطلقه في 11 مارس 2022 من خلال BMG، ورشح للحصول على أفضل أداء لموسيقى الروك ضمن أحدث نسخة من جوائز جرامي 2023.

ويحظى الحفل بدعم من فعاليات دبي ودبي 92.