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إيلاف: حقق الملحن والمغني المصري عمرو مصطفى حلمه بأن تغني كوكب الشرق أم كلثوم أغنية من الحانه مستعيناً بتقنية الذكاء الإصطناعي لتنفيذ العمل.

ونشر مصطفى مقطعاً صوتياً عبر حساباته على مواقع التواصل يشوّق من خلاله الجمهور إلى العمل الذي يُسمع فيه صوت أم كلثوم وهي تؤدي أغنية كأنها سجلتها بنفسها.

وعلّق الملحن على المقطع قائلاً: "على مدار 24 سنة قدمتُ العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخراً مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حبيت أسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنّت من ألحان عمرو مصطفى هتكون إيه النتيجة".

ووعد الفنان بطرح الأغنية كاملةً قريباً.

هذا الأمر دفع بالمنتج محسن جابر، بصفته مالك كافة حقوق مصنفات أم كلثوم، من كلمات وألحان وأداء، لإصدار بيان جاء فيه: "لا يجرؤ أحد بما فيهم الفنان عمرو مصطفى، رغم علاقته الوطيدة به أن يستخدم الذكاء الاصطناعي، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم".

وأعلن جابر في بيانه أنه الآن بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، "لإيقاف أي مهزلة أو عبث في صوت أم كلثوم، فأم كلثوم رمز كبير لا يجوز لأحد أن يقوم بنسخه أو تشويهه، أو العبث به".

من جهته رد الفنان عمرو مصطفى على البيان بمنشور آخر جاء فيه: "مشروع احياء التراث قائم ولكن بدون استخدام صورة او اسم اي شخص وذلك حفاظا على حقوق الاخرين".



يذكر أن عمرو مصطفى طرح ميني ألبوم «مالوش زي»، بالتزامن مع عيد الفطر الماضي، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.