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إيلاف: في لقاء لإيلاف مع الفنان عصام كاريكا، أفصح لنا بدايةً عن الأعمال والمشاريع الجديدة التي يحضرها، منها أغنية للفنان راغب علامة ستشكل مفاجأة كبيرة وأغنية أخرى للطيفة التونسية.

أما رداً على من هو الفنان أو الفنانة التي يتمنى التعامل معها فأجاب: "أنغام، لم نتعامل سويًا بعد، وأكيد لو تعاملنا سوياً سنقدم عمل فولكلور جميل!"

هذا وصرّح كاريكا أن أهم عمل سطّر مسيرته الفنية على صعيد التلحين أغنية "وهي عاملة أيه دي الوقت" للنجم المصري عمر دياب، أما على صعيد الغناء فأغنية "شانكوتي".

وفي النهاية ووجه رسالة أمل ومحبة للجمهور العربي، مؤكداً أن حبه للحياة وللناس هو ما يبقيه إيجابيًا ومبتسم دائمًا. كما وجه رسالة ونصيحة من القلب لجيل الشباب الذي يعاني ليحققه أحلامه في مختلف المجالات وسط كل الظروف الصعبة. وختم بكلمة لمشاهدي إيلاف.

