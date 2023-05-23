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إيلاف: زواج ميغان ماركل من الأمير هاري منحها مكانة ملكية جديدة.

الآن، بعد تنحيها من منصبها كإحدى كبار الشخصيات الملكية، أحاطت نفسها بنخبة من شخصيات هوليوود ذوي النفوذ لوضعها في مكانة ناجحة، سواء في عالمها الخيري أو في حياتها المهنية المستمرة في صناعة الترفيه.

"منذ انتقال ميغان ماركل إلى كاليفورنيا ، شهدنا ارتفاعًا طفيفًا في قاعدة أصدقائها المشاهير ذوي النفوذ العالي. مثل أي شخص ينتقل إلى منطقة جديدة ، تميل إلى تكوين صداقات مع أشخاص على مقربة منك، مثل الجيران أو من خلال الأصدقاء المشتركين "، قالت خبيرة الشبكات والعلامات التجارية كاثي فيلدر لـ Fox News Digital. "مع وضع ميغان ماركل، على الرغم من أنها لم تعد جزءًا من العائلة المالكة، فمن المؤكد أنها ستجذب أشخاصًا من نفس المكانة داخل مجتمعها."

"على الرغم من أنهم لا يعرفون خصوصيات وعموميات ان تكون عضوًا سابقًا في العائلة المالكة ، إلا أنهم يفهمون التدقيق في المنصب الرفيع المستوى في صناعاتهم."

شوهدت دوقة ساسكس وزوجها مؤخرًا وهما يخرجان لتناول السوشي بالقرب من منزلهما في منطقة مونتيسيتو الغنية بولاية كاليفورنيا. وبحسب ما ورد التقيا مع اثنين من الأزواج المشهورين الآخرين في ليلة موعدهم: غوينيث بالترو وزوجها براد فولشوك وكاميرون دياز وزوجها بينجي مادن.

قال خبير العلاقات العامة ومؤسس Achilles ، دوج إلدريدج ، لـ Fox News Digital: "...شبكتك هي صافي ثروتك". "بعبارة أخرى ، يمكن للصحبة التي تحيط نفسك بها - وخاصة دائرتك الداخلية - إما رفعك أو جرك إلى أسفل.

وأضاف خبير العلاقات العامة: "عندما يتعلق الأمر بماركل، من الصعب تحديد من هم في دائرتها حقًا أو إلى جانبها. لقد اختلفت مع عائلتها وأصبحت على ما يبدو شخصية غير مرغوب فيها مع العائلة المالكة". "بدلاً من مطاردات المصورين ... واظهار نفسها لرصدها في الأماكن العامة، من الأفضل لماركل تضييق نطاق تركيزها ومضاعفة مجموعتين فقط: زوجها وحياتها المنزلية، وفريق إدارة أعمالها في WME."

النقد هو "جزء سائد" من ثقافة المشاهير ، وفقا لفيلدر. وبينما يمكن أن يساعد هؤلاء الأصدقاء المشاهير في رفع صورة ماركل كلاعب قوي ، فقد يكون ذلك محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للنجوم.

وقالت لشبكة فوكس نيوز ديجيتال "أفترض أن الأمر متروك للفرد ليقرر ما إذا كان يمكنه التعامل مع الضغط الذي قد يأتي مع مواءمة شخص بهذا الحجم محبوب ومكروه في نفس الوقت". "الكارهون سوف يكرهون ، لذلك إذا وجدوا صديقًا في ميغان ويقدرون علاقتهم بها، فعليهم تجاهل القيل والقال".

"إن القول" إذا لم تكن قادرًا على تحمل الحرارة ، ابق خارج المطبخ "مناسب تمامًا عندما يتعلق الأمر بالصداقات المحتملة مع ميغان ماركل."