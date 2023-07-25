إيلاف: تعود النجمة اللبنانية نوال الزغبي لتقديم اللهجة الخليجية بعمل غنائي صيفي بعنوان "فخامة معاليك" من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ومن المُقرر أن تُصور الأغنية مع المخرج اللبناني فادي حداد الذي يعمل على إعداد "ستوري بورد" مختلف وجديد يتناسب مع أجواء الأغنية، حيث رصدت شركة الإنتاج ميزانية ضخمة لهذا العمل الغنائي.

وتُقدم نوال الزغبي بأغنية "فخامة معاليك" أسلوب غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

وقدمت النجمة اللبنانية خلال الأشهر الماضية أغنيات "حفلة" و "أنا مش بتساب" و "ريتو" محققة ملايين المشاهدات على اليوتيوب.

