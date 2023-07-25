إيلاف من القاهرة: انتهى الفنان محمد إمام من تصوير فيلمه الجديد "أبو نسب" فجر اليوم، والذي كان من المقرر طرحة خلال موسم الصيف، ولكن لم يستقر فريق العمل على موعد نهائي لطرح العمل حتى الأن.

وشارك إمام جمهورة بصورة من كواليس العمل وعلق عليها قائلا:"الحمدلله فركش فيلم #ابو_نسب، و ده شكلي بعد ماخلصت تصوير الفيلم".

وأضاف:"لسه ماقررتش ميعاد نزوله .. بس تقريباً ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي.. عندي كلام كتير عاوز اقوله على طاقم العمل .. بس انام شوية واصحى نشوف الموضوع ده".

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وفي شباك التذاكر.