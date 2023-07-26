خصصت مهرجانات بيت الدين لمحبي الموسيقى عدة ليال مميزة في الذكرى الأربعين لانطلاقتها. فبعد ليلة الافتتاح الأوبرالية مع السوبرانو المصرية الفرنسية فرح الديباني، كان الجمهور على موعد مع Double Concert في لقاء عابر للثقافة بين موسيقى الفلامينكو والألحان الشرقية. كان القسم الأول منه مع فرقة “Chicuelo” ومؤسسها Juan gomez الذي يعتبر أحد أهم عازفي الغيتار في عالم الفلامنكو، كما هو أحد أهم المؤلفين الموسيقيين في اسبانيا، ورافقه Diego Mendez على الطبل، وMartin Melendez على آلة تشيلو Karen Lugo رقصًا للفلامنكو.







وكان القسم الثاني من الليلة مع الموسيقي والملحن غي مانوكيان وفرقته الموسيقية: غي مانوكيان، الذي قدّم عروضًا محلية ودولية على مدار ثلاثين عامًا عمل فيها مع كبار الفنانين، وحمل أسلوب دمج الألحان الشرقية مع الموسيقى الحديثة إلى جميع أنحاء العالم.







واستقبلت الباحة الداخلية للقصر مساء 25 تموز\يوليو سهرة موسيقية على قسمين. الأول أحيته دونا خليفة الملحنة وعازفة (bass) مع مجموعتها الموسيقية.





والثاني مع عازف البيانو والملحن آرثر ساتيان وفرقته، وهو أحد أهم موسيقيي الجاز وأكثرهم تأثيرًا في المنطقة

وسيكون الجمهور على موعد مع المغنية وكاتبة الأغاني المرشحة لجائزة غرامي ميساء قرعة في حفل LIVE ستقدّم فيه مزيجًا رائعًا من الموسيقى العربية والبوب والروك أعدّته خصيصًا لمهرجانات بيت الدين بقيادة الملحن وعازف الكمان الأردني يعرب سميرات. وسيتخلل هذه الليلة إطلالة مميزة للملحن اللبناني الشهير وعازف العود شربل روحانا. علمًا أن الفرقة الموسيقية تضم موسيقيين محترفين من Berklee College of Music.

مسك الختام سيكون في 2، 3 و5 آب مع مسرحية "شيكاغو بالعربي".

وهي هي اول مسرحية موسيقية مرخصة من برودوي تقدم باللغة العربية. من تأليف وتصميم وإخراج المخرج المسرحي اللبناني الموهوب روي الخوري بمشاركة ممثلين بارزين، هم ميرفا قاضي، سينثيا كرم، فؤاد يمين، يمنى بو هدير، ماتيو الخضر، وإلياس كريستوفوريديس.

وتضم المجموعة 20 راقصًا و20 موسيقيًّا ومغنيًّا، إلى جانب الملحن إيليو كلاسي وكاتب الأغاني أنتوني أدونيس.