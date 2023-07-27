وجهت الفنانة ميساء قرعة رسالة الى المغتربين اللبنانيين بأغنيتها الجديدة التي أطلقتها في الحفلة الرابعة من ليالي مهرجانات بيت الدين الدولية بعنوان "تعا.. الوطن بينادينا".

وقدمت مزيجًا من الموسيقى العربية والبوب والروك أعدته خصيصًا لحفلها في هذا المهرجان، وقدمته بقيادة الملحن وعازف الكمان الأردني يعرب سميرات.

شاركها في العرض موسيقيون محترفون من Berklee College of Music، وراقصون قدموا لوحات مميزة على شرفة القصر التاريخي.

وتخلل الحفل اطلالة مميزة للملحن اللبناني وعازف العود شربل روحانا.



