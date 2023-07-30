إيلاف: تستعد الفنانة المصرية سمية الخشاب لطرح أغنيتها الجديدة "اركب على الموجة" خلال الأيام المقبلة بحسب تصريحاتها لصحيفة اليوم السابع المصرية.

وتعود خشاب إلى الغناء بعد غياب عامين منذ طرحها آخر أغنياتها "أوعدك" التي جمعتها بمواطنها عمر كمال.

وتقول كلمات أغنية "اركب على الموجة":

اركب على الموجة حرانة محتاجة تكييف،

يا جماعة مش عارفة أعيش،

أنا في الطيارة رايحة المالديف،

أنا جوة الميه هقضي الصيف،

لخنقة خلاص هتموتني محتاجة البحر يفرفشني،

أنا نفسي الموجة دي تخبطني،

وأركب على الموجة،

هاعمل هوجة وأركب على الموجة