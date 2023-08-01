إيلاف: تستعد الفنانة اللبنانية ميريام فارس لجولة فنية ضمن اضخم مهرجانات المنطقة، تبدأ يوم الخميس ١٠ اغسطس حيث ستلتقي محبيها في سلطنة عمان وتحديداً في منطقة صلاله ضمن فعليات مهرجان خريف ظفار، يليها وللسنة الثانية على التوالي، حفل موسم "الغايمرز ٨" في الرياض لتلتقي مجدداً مع جمهورها السعودي لتقدم خلال الحفل اضخم اللوحات الاستعراضية وذلك يوم الجمعة ١٨ أغسطس.

كما ستلبي ميريام لهذا الصيف دعوة الحكومة المصرية لتحيي حفلاً منفرداً في مهرجان العلمين الذي يقام بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي لتلتقي مع جمهورها المصري يوم الخميس ٢٤ اغسطس.

لتنهي جولتها الصيفية في بلدها الأم لبنان بحفل خيري تقدّمه لبلدها كما جرت العادة كل عام، وهذه السنة سيعود ريعه لجمعية "Kids First Association" سيقام في كازينو لبنان وسيتم الإعلان عن تاريخه بالفترة المقبلة.