إيلاف: طرحت شركة روتانا ديو جمع الفنانة السورية أصالة نصري والفنان العراقي ماجد المهندس ويحمل عنوان "الحب الأبدي"، والذي تصدر قائمة الرائج وحقق أكثر من مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب، في أقل من 24 ساعة.

وعبر الثنائي نصري والمهندس عن سعادتهما بطرح الأغنية، في منشورات عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبكلمات عذبة، وصفت نصري صوت المهندس بخيطان الحرير،، كما وجهت رسالة حب وتقدير لزوجها الشاعر فائق حسن، قائلة إنه من عظيم حظها أن زوجها هو الذي صاغ كلمات الأغنية.



مليان قلبي فرح وطمأنينة عاشقة فنّ طالبه شغوفه قدّمت كلّ اللي عندي منّ محبّه وموهبه مزجت صوتي مع كلّ نغمه وتماهيت مع كلّ كلمه ووهبت بعض من روحي فيها ..شاركت صوت بيشبه خيطان الحرير متصاعد بمنتهى العذوبه موهوب وفي لموسيقاه صديقي وأخي ماجد المهندس ..صاغها بجمال وصدق حبيبي أبي المُحبّ… pic.twitter.com/LpcZ3LF2dQ — Assala (@AssalaOfficial) August 2, 2023

من جانبه، أعرب المهندس عن سعادته بالأغنية ومشاركته فيها مع صديق عمره فائق حسن وغنائه مع اصالة، واصفاً إياها بفنانة تعشق الغناء وتجسد بصوتها كل الحب.

وتضمن الكليب مشاهد طغت عليها الرومانسية والحب، وبحسب الجمهور ظهرت كيمياء بين أصالة وماجد خلال غنائهما وأدائهما الرومانسي، كما يتصدّر هاشتاغ "الحب الأبدي" الترند الأول على منصة "إكس" تويتر سابقاً، في مصر وعدد من الدول العربية، لاسيما بعد تفاعل الجمهور مع جرعة الرومانسية والإحساس العالي بين الثنائي في الديو.