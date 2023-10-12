إيلاف: لقد مر عام تقريبًا منذ أن أعلنت Netflix أن صوفيا فيرغارا ستلعب دور البطولة في مسلسل Griselda، المحدود المكون من ست حلقات من الفريق الذي يقف وراء سلسلة Narcos الناجحة.

الآن، ذكرت مجلة Entertainment Weekly أن نتفليكس حددت موعداً لطرح العمل العام المقبل، وتحديداًفي يناير 2024.

بالطبع، لا يمكن أن يأتي الإعلان بدون بعض النظرات الخاطفة، لذلك شاركت Netflix أيضًا صورًا جديدة لتحول فيرغارا إلى جريسيلدا بلانكو "Griselda Blanco"، وهي شخصية سيئة السمعة. مهربة المخدرات التي برزت في السبعينيات والثمانينيات أثناء إدارتها لعصابة في ميامي. وبينما اعتدنا جدًا على رؤية فيرغارا وهي بكامل أناقتها وتألقها خلال أدائها واجباتها التحكيمية في برنامج America's Got Talent، فإن Griselda تأخذها إلى منطقة أكثر شجاعة بالتأكيد.

يضيف موقع EW أن فيرغارا كانت تحاول إدخال المشروع إلى مرحلة الإنتاج منذ أكثر من عقد من الزمان. حيث كانت هناك بعض التشابه بينها وبين بلانكو من ناحية الأمومة حيث تجد نفسها في أميركا دون أي مساعدة وليس الأشياء الأخرى التي تشتهر بها بلانكو.

يقول إريك نيومان، المبدع والمنتج التنفيذي للمسلسل: "لقد جمعت فيرغارا الكثير من الصور والقصص والأشخاص الذين يعرفون [جريسيلدا بلانكو]". "لقد تعمقت حقًا في شخصية شعرت بالضغط الذي شعرت به. أعتقد أنها فهمت حقًا ما كان عليه الأمر. لقد أنجبت ابنًا وأتت إلى هذا البلد كأم شابة ليس لديها خطة كبيرة".

ويضاف المخرج أندريس بايز: "كانت هذه فرصة لإعادة اكتشاف نفسها والخروج من منطقة الراحة الخاص بها، وهي خطوة شجاعًة جدًا منها". "لقد علمت أن عليها أن تغوص بالكامل في هذا الدور وتشعر بعدم الأمان والخوف، لكنها عرفت أن كل ما لديها هو عملها، وأنه كان عليها أن تدفع نفسها إلى أقصى الحدود".

كما أثنى المخرج على فيرغارا لالتزامها بالدور، موضحًا أنها كانت تبذل جهودًا متضافرة لصياغة شخصية بعيدة كل البعد عن الشهرة التي يعرفها المعجبون والأدوار التي كانت تلعبها في الماضي".

ويكمل: "لقد أرادت جريسيلدا التي لا تشبه صوفيا فيرغارا". "لذا، على سبيل المثال، كان عليها أن تتعلم كيف تدخن. لم تدخن صوفيا قط في حياتها. لقد توصلنا إلى مجموعة من الأسئلة. ما هي أحلام جريسيلدا؟ ما الذي تفكر فيه في الليل؟ ما الذي يقودها؟ ما هي السيارة؟ "هل تقود السيارة؟ ما هي السجائر التي تدخنها؟ ما هو طعامها المفضل؟ أين تريد الذهاب في إجازة مرة أخرى؟ كيف تتحرك؟ هل تحب الرقص أم لا؟"

من المقرر أيضًا أن يبرز العرض عن بقية سلسلة Narcos، ليس فقط لأنه يركز على شخصية أنثوية، ولكن حتى مع الاختلافات في اللهجة والموضوع.

"هناك قول مأثور يستخدم طوال الوقت في عالمنا وهو أن "الرجل القوي هو رئيس، لكن المرأة القوية هي بطريقة أو بأخرى عاهرة. هذا المسلسل يدور حول امرأة في عالم الرجل - في عالم الرجال السام". "، ويختم بايز قائلاً: "أنت دائمًا معها وتشجعها في هذا العالم الذي يحاول جرها إلى الأسفل أو إزاحتها جانباً."