إيلاف: ستتولى الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار ميشيل ويليامز سرد الكتاب الصوتي لمذكرات بريتني سبيرز "The Woman in Me"

وقالت مغنية "Toxic" عن مذكراتها في بيان نشرته مجلة People: "لقد كان هذا الكتاب عملاً بالحب وكل المشاعر التي تأتي معه". "إن إعادة إحياء كل شيء كانت مثيرة، ومؤلمة، وعاطفية، على أقل تقدير. ولهذه الأسباب، سأقرأ جزءًا صغيرًا فقط من كتابي الصوتي."

حيث ستقوم بريتني بنفسها بتسجيل المقدمة بينما ستقوم ويليامز بسرد الباقي.

وأضافت سبيرز: "أنا ممتنة جدًا لميشيل ويليامز الرائعة لقراءة بقية الكتاب".

وفي الوقت نفسه، قالت ميشيل في تصريحها الخاص للمنفذ: "أنا أقف مع بريتني".

ظهرت الأخبار حول صفقة كتاب نجمة البوب، التي يقال إن قيمتها تبلغ 15 مليون دولار، لأول مرة في فبراير 2022، بعد ثلاثة أشهر من إنهاء الوصاية عليها التي استمرت 13 عامًا. القرار، الذي أعقب معركة قانونية طويلة، سمحت لبريتني باستعادة السيطرة على شؤونها المالية وحياتها الشخصية.

وجاء في ملخص الكتاب: "في يونيو 2021، كان العالم كله يستمع بينما كانت بريتني سبيرز تتحدث في جلسة علنية"، في إشارة إلى شهادة المغنية المفاجئة ضد والدها وشريكها جيمي سبيرز. "كان تأثير مشاركة صوتها - حقيقتها - لا يمكن إنكاره، وقد غير مسار حياتها وحياة عدد لا يحصى من الآخرين. يكشف كتاب "المرأة التي بداخلي" لأول مرة عن رحلتها المذهلة - والقوة الكامنة في جوهر واحدة من أعظم الفنانين في تاريخ موسيقى البوب."

وكانت بريتني قد قالت في مقطع فيديو على إنستغرام في يوليو: "لقد بذلت قصارى جهدي من أجل هذا الكتاب. لقد تلقيت الكثير من العلاج لإنجاز هذا الكتاب. لذا من الأفضل أن يعجبكم يا رفاق. وإذا لم يعجبكم، فلا بأس في ذلك".

من المقرر إصدار "The Woman in Me" في 24 أكتوبر.