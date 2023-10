إيلاف: توفيت الممثلة الميركية بايبر لوري التي رشحت لجائزة الأوسكار ثلاث مرات عن عمر 91 عاماً.

وأكدت مديرة أعمالها ماريون روزنبرغ، الخبر لـ EW يوم السبت، واصفة لوري بأنها "واحدة من الممثلات الأكثر تميزًا وتنوعًا في عصرها، وعقل لامع ومبدع، وإنسان مجيد".

لعبت الممثلة الراحلة دور والدة كاري المسيطرة والمتدينة بشكل خطير في فيلم الرعب الكلاسيكي لعام 1976 المستوحى من رواية ستيفن كينج.

حصلت على ترشيحات لجائزة الأوسكار لثلاثة أفلام مختلفة تمامًا: عام 1961 "The Hustler"؛ "كاري" عام 1976؛ والدراما الرومانسية "Children of a Lesser God" عام 1986. كما ظهرت في العديد من الأدوار المشهورة على التلفزيون والمسرح، بما في ذلك في "Twin Peaks" لديفيد لينش في التسعينيات.



ولدت روزيتا جاكوبس في ديترويت عام 1932، وغيرت اسمها بعد حصولها على عقد مع شركة Universal Pictures عندما كانت مراهقة في عام 1949. وفي العام التالي، ظهرت لأول مرة على الشاشة الكبيرة في الفيلم الكوميدي Louisa الذي شارك فيه رونالد ريغان. واصلت لوري تحقيق النجاح على الشاشة خلال السنوات الخمس التالية، حيث لعبت دور البطولة إلى جانب زملائها عظماء هوليوود مثل روك هدسون في فيلم Has Anybody Seen My Gal عام 1952، وتايرون باور في فيلم The Mississippi Gambler عام 1953، وتوني كيرتس في فيلم Johnny Dark عام 1954.

بعد أن شعرت بالاختناق بسبب أدوارها في هوليوود، استقرت في مدينة نيويورك لاستكشاف العمل في التلفزيون والمسرح. ومع ذلك، فقد تم سحبها مرة أخرى إلى مدينة الملائكة (لوس انجليس) من خلال عرض لتمثيل دور سارة باكارد صديقة إيدي فيلسون (بول نيومان) في الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار عام 1961 The Hustler، والتي حصلت لوري من خلاله على أول ترشيح لجائزة الأوسكار.

لم تظهر لوري في فيلم آخر حتى عام 1976، عندما تحولت إلى مارغريت وايت، الأم الدينية المتعصبة المسيطرة للشاب كاري (سيسي سبيسك) في فيلم الرعب كاري، المستوحى من رواية لستيفن كينج. أدائها المرعب في فيلم Brian De Palma الكلاسيكي لم يضمن للوري مكانًا في سجلات تاريخ الرعب فحسب، بل حصل أيضًا على ترشيحها الثاني لجائزة الأوسكار.

أشاد ناقد EW أوين جليبرمان بأداء لوري كاري في عام 2013، ووصفها بأنها "امرأة تؤكد قوة" الخير "بقدر كبير من العاطفة الاستبدادية لدرجة أنها تحولها إلى شر،" مشيرة إلى الكيمياء المذهلة بينها وبين سبيسك.

ظهرت لوري على الشاشة الفضية وعلى شاشة التلفزيون خلال العقد التالي، وحصلت على ترشيحها الثالث والأخير لجائزة الأوسكار عام 1986 عن فيلم بعنوان Children of a Lesser God. فازت بجائزة إيمي في نفس العام عن أدائها في الفيلم التلفزيوني Promise.

بالإضافة إلى دور البطولة في فيلم كاري، فإن لوري محبوبة أيضًا لأدائها دور كاثرين مارتيل في المسلسل التلفزيوني الكلاسيكي لمارك فروست وديفيد لينش توين بيكس، والذي فازت عنه بجائزة جولدن جلوب في عام 1991.

واصلت لعب الأدوار البارزة في المسلسلات التلفزيونية الشهيرة على مر السنين مثل Frasier، وWill & Grace، وER، وTouched by an Angel، وMacGyver. قدمت آخر أداء لها على الشاشة كجدة في الفيلم الذي أخرجه ماثيو ماكونهي White Boy Rick في عام 2018.

لوري التي أدت أدوارًا مشهورة تخلت عن التمثيل تمامًا في وقت ما بحثًا عن حياة "أكثر معنى".