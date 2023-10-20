إيلاف: إفتتح فيلم "حسن المصري" في صالات "سينما سيتي" في أسواق بيروت بحضور المخرج سمير حبشي والأبطال اللبنانيين دياموند بو عبود وجينفر عازار وجاد أبوعلي، وبحضور حشد من الممثلين والشخصيات الفنية والإجتماعية والإعلامية الذين أثنوا على الفيلم.

وكان لإيلاف مقابلات خاصة مع مخرج الفيلم والأبطال اللبنانيين الذين جسدوا أدواراً مميزة فيه.

أخرج فيلم "حسن المصري" سمير حبشي عن قصة نورا لبيب وسيناريو وحوار لسمر طاهر، صُوِّر بين لبنان ومصر، مع فريق تقني لبناني، وتولى إدارة التصوير ميلاد طوق، وهو من بطولة أحمد حاتم، دياموند بو عبود، لينا صوفيا بن حمّان، جينفر عازار، جاد أبو علي، مراد مكرم، فريال يوسف وغيرهم.

يروي فيلم "حسن المصري" قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هرباً من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين،ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

هذا وقد أنتج فيلم "حسن المصري" شركة "أفلام مصر العالمیة" (يوسف شاهين وكابي خوري)، وقد إنطلق عرض الفيلم في كافة الصالات اللبنانية في ١٢ تشرين الاول/ اكتوبر ٢٠٢٣، بعد إفتتاحه في مصر في ٤ الجاري. كما اطلقت شركة "أفلام مصر العالمية" أغنية "ولا بختار" للمطرب علي لوكا، كأغنية رسمية للفيلم.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم، دياموند بو عبود، لينا صوفيا، مراد مكرم، فريال يوسف وغيرهم.

يذكر أن فيلم "حسن المصري" هو الفيلم ثالث تعاون بين المخرج سمير حبشي مع شركة "أفلام مصر العالمیة" بعد الفيلم الوثائقي "سيدة القصر" (قصة نظيرةجنبلاط) سنة 2002، والروائي الطويل "دخان بلا نار" سنة 2008.

