إيلاف: تعثرت الفنانة السورية أصالة نصري وسقطت على المسرح خلال مشاركتها في إحياء حفل "الغناء بالفصحى" الّذي أقيم في الرياض بالمملكة العربيّة السعوديّة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه أصالة نصري وهي تسقط على المسرح بعدما حاولت الاقتراب من أحد المعجبين لاستلام وردة منه، دخل قوائم الرائج.

في مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة سقوط أصالة على المسرح نرى لأحد أعضاء فرقتها الموسيقية يهرع لمساعدتها.

ورغم سقوطها، حرصت أصالة على أخذ باقة الزهور التي قدمها لها الجمهور، قبل أن تعود إلى مكانها بحذر شديد، حتى لا تسقط مرة أخرى.

وغنّت اصالة باقة من أجمل الأغنيات، وذكر منها "أعطني الناي" للسيدة فيروز، و"هذه ليلتي" لأم كلثوم.



على صعيد آخر، أصدرت أصالة مؤخراً، الجزء الأول من ألبومها الجديد " لحقت نفسي" الذي يتضمن ست أغاني بعنوان: "الأخبار الحلوة" من تأليف محمود سليم، وألحان كريم أحمد، و"رجل مثالي" كلمات أحمد إبراهيم، و"لما بنتجاهل" كلمات محمود كلازا وكريم نيازي و"فوووق" تأليف عمر عبده علي، و"مارس أبريل" من كلمات عليم ولحن نور عز وتوزيع أحمد مغربي، و"مانجا" تأليف مصطفى حسن ومن ألحان مصطفى العسال.





