إيلاف: أنهت المغنية الأميركية شير تسجيل ألبوم جديد لعيد الميلاد قامت بتجميعه مع المنتج ألكسندر "A.E." إدواردز، وأثناء الترويج للألبوم اعترفت بأنها لا تحب صوتها الغنائي.

