إيلاف: أنهت المغنية الأميركية شير تسجيل ألبوم جديد لعيد الميلاد قامت بتجميعه مع المنتج ألكسندر "A.E." إدواردز، وأثناء الترويج للألبوم اعترفت بأنها لا تحب صوتها الغنائي.

في مقابلة مع مجلة Paper، ذكرت شير أيضًا أنها تحب ما تفعله، بغض النظر عن كونها معجبة بعملها أم لا، "أنا لست من محبي شير، لكني أحب الغناء، لم أحب صوتي كثيرًا أبدًا. إذا كان لدي خيار لأخترت صوتاً مختلفاً، لكن لم يتح لي الأختيار. لقد حصلت على صوت أمي".

تعتقد أن صوتها "غريب"

اعترفت المطربة بأن لديها هذا الصوت الذي لا يعرف إن كان لرجل أو امرأة، بل يبدو وكأنه ما بين البينين.

وقالت: "لدي هذا الأسلوب الغريب، أفعل ما تفعله عندما لا تتمكن من الالتزام بالمقام الغنائي (النوتة): أنا لا أنطق الـ R. أعتقد أن بعض الحروف الساكنة يصعب غنائها، لذا يجب أن أتركها مفتوحة".

شير سجلت 27 ألبوم استوديو، و10 ألبومات مجمعة، وألبومين للموسيقى التصويرية، وثلاثة ألبومات حية، وكانت راضية بالمجمل عن العديد من البوماتها.

وأوضحت: "لقد قمت بطرح العديد من الألبومات، وبعض تلك الألبومات التي اعتقدت أنها جيدة لم تكن ناجحة. ثم الألبومات الأخرى التي لم أكن متحمسًة لها لقيت نجاحاً غير متوقع".

سعيدة بألبوم عيد الميلاد الجديد الذي سجلته

قالت شير أنها أحببت البوم عيد الميلاد الذي أنتجته مع صديقها الحالي ألكسندر إدواردز، "عندما أستمع إليه، أعتقد أن الأمر نجح. لم يكن مخططًا له، لكنه نجح".

كما تحدثت شير أيضًا عن علاقتها بالمنتج، قائلة: "أنا أكره أن أتحدث عن مدى سعادتي، ولكن... نقضي وقتًا رائعًا معًا، يمكننا التحدث عن الموسيقى. يمكننا التحدث عن كل شيء. إنه يتمتع بحس فكاهة رائع، لديه ألطف ابن في العالم على الإطلاق... نحن لانملك سوى بعضنا البعض."