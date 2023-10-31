وصلت حصيلة القتلى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى أرقام غير مسبوقة، فقد تجاوز عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة 7000 شخصا، من بينهم أكثر من 3000 طفل، بحسب وزارة الصحة في القطاع، فيما أعلنت إسرائيل أن عدد قتلاها وصل إلى 1400 شخص حتى الآن.

وبطبيعة الحال، خطفت الحرب الدائرة أرواح عدد من العاملين على الجبهات الأولى في الميدان، منهم صحفيون دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، إذ قُتل أكثر من 27 صحفيًا خلال الحرب حتى الآن، بحسب لجنة حماية الصحفيين، كما خسر صحفيون آخرون أفرادًا من عائلاتهم، وكان أبرزهم مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح.

نسلط الضوء في هذا التقرير على هؤلاء الصحفيين وأبرز أعمالهم وأحلامهم وطموحاتهم، مع التذكير بأنهم مدنيون يقومون بعملهم في أوقات الأزمات والصراعات، كما يجب ألاّ تستهدفهم الأطراف المتحاربة، بل يجب على كافة الأطراف اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لضمان سلامتهم كما تقول منظمة لجنة حماية الصحفيين والمواثيق الدولية.

معظمهم فلسطينيون

قُتل 27 صحفيًا منذ السابع وحتى السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول بحسب لجنة حماية الصحفيين: 22 فلسطينيًا، وأربعة إسرائيليين، ولُبناني، كما تم الإبلاغ عن إصابة ثمانية صحفيين، وفقدان واحتجاز تسعة آخرين، بالإضافة إلى استمرار الهجمات والاعتقالات والتهديدات والرقابة، بحسب اللجنة.

دعاء شرف

قٌتلت دعاء شرف، الصحفية في إذاعة الأقصى، في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، مع ابنها في غارة جوية إسرائيلية على منزلها في اليرموك في مدينة غزة. إحدى صديقات دعاء وصفتها بأنها "صاحبة الابتسامة الحلوة والرقيقة وصاحبة الأخلاق العالية وحبيبة القلب واللقاء الحلو".

سلمى مخيمر

قُتلت سلمى مخيمر، 31 عامًا، وهي صحفية مستقلة، في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، مع طفلها الرضيع ووالدها ووالدتها وعددٍ من أفراد عائلتها، في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوبّي قطاع غزة. وكانت مخيمر، التي تقيم في العاصمة الأردنية عمّان، قد توجهت إلى القطاع في زيارة مفاجئة لعائلتها، لتكون زيارتها الأخيرة.

محمد عماد لبد

قُتل لبد، 27 عامًا، الصحفي في موقع الرسالة الإخباري، في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول في غارة جوية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

رشدي سرّاج

قُتل المخرج رشدي سرّاج، 31 عامًا، مؤسس شركة عين ميديا الإعلامية، في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة، تاركًا خلفه زوجته وابنته التي لم تكمل عامها الأول بعد.

وقد نعاه زملاؤه في العمل قائلين: "جبل الأخلاق الكريمة والعطاء ارتقى شهيداً، فقدنا شخصاً عظيما، لكن علّمنا رشدي أن نستمر رغم كل الظروف".

وأضاف البيان، الذي نشرته الشركة التي شارك سرّاج في تأسيسها: "سنكمل الطريق بروح رشدي وستستمر عين ميديا كما يحب أن تستمر، لروحك الرحمة والسلام، صحفياً ومديراً وصديقاً وأخاً وأباً، أرشدتنا للطريق، فلن نضل بعدك، أنت بوصلتنا".

محمد علي

قُتل محمد علي، الصحفي في راديو الشباب، في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول في غارة جوية إسرائيلية شمالّي قطاع غزة. أحدُ زملاء محمد نعاه عبر فيسبوك قائلاً "كان سندا لكل زميل. كان رجلاً بكل معنى الكلمة بأخلاقه العالية. محمد لم يختلف مع أحد يومًا وكان مثالاً للزميل المثالي المحب والمحبوب من الجميع".

خليل أبو عاذرة

قُتل خليل أبو عاذرة، مصوّر قناة الأقصى، مع شقيقه، في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول في غارة جوية إسرائيلية على رفح جنوبّي قطاع غزة. أحد أصدقاء خليل شارك صورته عبر فيسبوك معلقًا: " مع السلامة ياخليل في أمان الله... لم نعد نعرف من ننعى منكم يا أصدقاء".

سميح النادي

قُتل المخرج سميح النادي، 55 عامًا، مدير قناة الأقصى، في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة. نعته ابنة شقيقه قائلة: "عمي حبيبي والله كان نفسي أسمع صوتك اشتقتلك كتير بهذا الأسبوع اشتقتلك تبعث لي صباح الخير. ياوجع قلبي عليك يا عمي". إحدى سكان غزة علّقت على مقتل النادي، قائلة: " يا الله سميح النادي، التقط لي ذكرياتي وأنا طفلة، كل صوري من عمري 50 يوم إلى حد ما كبرت كانت تصويره".

محمد بعلوشة

قُتل الصحفي محمد بعلوشة، المدير الإداري والمالي لقناة فلسطين اليوم، مع عائلته، في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول في غارة جوية إسرائيلية على حي الصفاوي شمالّي غزة. زملاء "أبو جميل" نعوه قائلين إنهم لن ينسوا أوقات العمل التي جمعتهم سويًا. وكان بعلوشة قد أعاد مشاركة صورة من مناقشته لرسالة درجة الماجستير قائلاً "عاشت الذكرى".

عصام بهار

قُتل عصام بهار، الصحفي في قناة الأقصى، هو وزوجته في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول في غارة جوية إسرائيلية على شمالّي قطاع غزة، كما قُتل وأصيب عدد من أفراد عائلته كذلك. وتداول زملاء وأصدقاء بهار صورة له أثناء مشاركته في سرد القرآن الكريم ضمن مبادرة لتحفيظ القرآن في مدينة غزة، كما شارك طلابه رسائله الأخيرة لهم عبر تطبيق واتساب، حيث أرسل لهم بهار رسالة تقول: "طمنونا عنكم يا أهل القرآن... كثفوا من الدعاء إخواني".

عبد الهادي حبيب

قُتل عبد الهادي حبيب، وهو صحفي في وكالة الأونروا، مع عدد من أفراد عائلته، في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول في قصف إسرائيلي استهدف منزله بالقرب من حي الزيتون جنوبّي قطاع غزة بحسب ما أعلنت عنه نقابة الصحفيين الفلسطينيين. نشر حبيب عبر صفحته على فيسبوك فيديو لتخرجه من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة.

يوسف دوّاس

قُتل يوسف دوّاس، الكاتب في صحيفة وقائع فلسطين "Palestine Chronicle" والمشروع الشبابي غير الربحي "مش أرقام WANN"، في الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول في غارة إسرائيلية على منزل عائلته في بلدة بيت لاهيا شمالّي قطاع غزة. أصدقاء يوسف شاركوا قصصه ومقالاته وصوره عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ونعته إحدى زميلاته في مشروع "مش أرقام" قائلة: "شاب عشريني محبوب، الجميع كان يتوقع له مستقبلا واعِدا، كان متعدد المواهِب... كان عنده طُموح يكمّل تعليمه للماجستير خارج البلاد ويرجع ويساعد بلده".

وأضافت أنّ يوسف ترك من المقالات ما يكفي ليحكي "قصّة الشاب الطَموح الّي عاش تحت الحصار، والعدوان المتكرر على القطاع إلى أن سلَب هذا العدوان طموحه وحياته".

سلام ميمة

انتُشلت جثة الصحفية سلام ميمة في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول من تحت الأنقاض بعد ثلاثة أيام من تعرض منزلها في مخيم جباليا شمالّي قطاع غزة لغارة إسرائيلية. وقُتلت ميمة، رئيسة لجنة الصحفيات في التجمع الإعلامي الفلسطيني، مع زوجها وأطفالها الثلاثة. وكان آخر ما شاركته ميمة على صفحتها الشخصية عبر فيسبوك، صورة لأولادها الثلاثة معلقةً "هُم السند والسكن والمسكن والسكينة ولذة الحيآة... اللهمَ إنهَم قطعة من روحي فيا رب احفظهم لي بعينك التي لا تنام".

حسام مبارك

قُتل حسام مبارك، الصحفي في إذاعة الأقصى، في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول في غارة جوية إسرائيلية شماليّ القطاع. أحد زملاء مبارك نعاه قائلاً " ما عرفناه إلا صاحب قلب طيب، خدوم لمن طلبه، أنيس لمن جالسه، يكفيه هذه الخاتمة و الملتقى الجنة!"

أحمد شهاب

قُتل أحمد شهاب، الصحفي في إذاعة صوت الأسرى، في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول مع زوجته وأطفاله الثلاثة، في غارة جوية إسرائيلية على منزله في جباليا شمالّي قطاع غزة.

محمد فايز أبو مطر

قُتل محمد فايز أبو مطر، 28 عامًا، وهو مصورٌ مستقل، في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول، في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوبّي قطاع غزة.

سعيد الطويل

قُتل سعيد الطويل، رئيس تحرير شبكة الخامسة للأنباء، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة تضم عدة وسائل إعلام في حي الرمال غربّي غزة. ويُعرف الطويل نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي كباحث دكتوراة في الإعلام السياسي، فيما نعاه سكان غزة عبر فيسبوك بالقول "الصحفي اللّي كل أهل قطاع غزة كانو يستنوا أخباره المسرودة بشكل مميز بالعامية، سعيد استشهد وراحت أخباره معاه".

محمد صبح

قُتل محمد صبح، مصور وكالة أنباء خبر، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة تضم عدة وسائل إعلام في حي الرمال غربّي غزة. أحد معارف محمد علّق على صورته قائلاً بأنه لابد سيعود ليزور مدينة نابلس "هو حكالي حلمه يزور هالبلاد".

هشام النواجحة

قُتل هشام النواجحة، الصحفي في وكالة أنباء خبر، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، في ذات الغارة الجوية الإسرائيلية التي قُتل فيها زميليه الطويل وصبح والتي استهدفت منطقة تضم عدة وسائل إعلام في حي الرمال غربّي غزة. والد النواجحة شارك صورته معزيًا نفسه "نم يابا قرير العين، كم سهرت من أجل شعبك وتوصيل رسالتك فجاءت يا حبيبي وقت استراحتك".

أسعد شملخ

قُتل أسعد أشملخ، وهو صحفي مستقل، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، في غارة جوية إسرائيلية جنوبّي قطاع غزة، مع تسعة من أفراد عائلته.

محمد الصالحي

قُتل محمد الصالحي، المصور الصحفي بوكالة أنباء السلطة الرابعة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قُتل بالرصاص بالقرب من مخيم للاّجئين وسط قطاع غزة، وشاركت زوجة الصالحي صورته مُكفنًا عبر حسابها على فيسبوك، قائلةً إنها تنتظر رجوعه إلى هذه اللحظة، كما تحدثت عن شعورها لحظة وفاته "ما كان خبر استشهادك عليَّ هين، كان كسرة لقلبي ولحظة انتهاءٍ لحياتي، حينها صرت أنادي عليك حتى تأخذني بين ذراعيك وتهدئ من روعي لكنك ولأول مرة لم تلبي ندائي".

محمد جرغون

قُتل محمد جرغون، الصحفي في سمارت ميديا، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في إطلاق نار أثناء تغطيته للصراع شرق مدينة رفح جنوبّي قطاع غزة.

إبراهيم لافي

قُتل إبراهيم لافي، المصور في العين ميديا، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بالرصاص عند معبر بيت حانون/معبر إيريز شمالّي قطاع غزة. الصحفي رشدي سراج نعى زميله لافي قائلاً "رحل ساعدي.. رحل إبراهيم، عاش رجلاً ومات رجلاً وكانت أخلاقه أخلاق الرجال، يحزنني فراقك ويحزنني مغيبي عنك وعن وداعك". لكن سرّاج لم يغب عن رفيقه طويلا، إذ قُتل في غارةٍ إسرائيليةٍ بعد أقل من أسبوع.

مقتل مصور وكالة رويترز للأنباء في جنوب لبنان

Reuters المصور اللبناني عصام عبدالله

عصام عبدالله

قُتل المصور اللبناني عصام عبدالله، مصور وكالة رويترز للأنباء المقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول، في قصف من اتجاه إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية، بحسب ما قالت منظمة لجنة حماية الصحفيين، حيث كان عبدالله يغطي القصف في جنوب لبنان بالقرب من قرية علما الشعب بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

أصدقاء عبدالله شاركوا صوره ومقاطع فيديو كان قد صورها وهو ينقذ إحدى القطط العالقة على حافة مرتفعة، فيما علقت إحدى صديقاته قائلة بأنّ القطط التي كان يطعمها عبدالله من كيس كان يحمله دائمًا معه ستبقى تذكره، مستشهدة بأغنية الفنانة اللبنانية فيروز "وحدن بيبقوا مثل زهر البيلسان".

❤️ وداعاً #عصام_عبدالله ❤️

وحدن بيبقوا متل زهر البيلسان..ووحدن حيبقوا كل البسينات اللي انقذتهم وبسينات الشوارع اللي كنت تطعميهم من كيس الدراي اللي كان يضل معك بالموتو..الله يرحمك 🙏🏽😔 pic.twitter.com/axRTPvWup7 — Ghina (@GhinaNahfawi) October 14, 2023

القتلى الإسرائيليون

قُتل من الجانب الإسرائيلي أربعة صحفيين خلال اليوم الأول من هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول

روي إيدان

أُعلن عن مقتل روي إيدان، 45 عامًا، المصور في صحيفة واي نت الإسرائيلية، بعد انتشال جثته في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول، وقد تم الإبلاغ عن فقدان إيدان منذ اليوم الأول لهجوم حماس، كما قُتلت زوجته وابنته، في حين أكدت منظمة لجنة حماية الصحفيين أنّ إيدان كان يعمل في اليوم الذي تعرضت فيه عائلته للهجوم.

شاي ريجيف

قُتلت شاي ريجيف، 25 عامًا، المحررة في صحيفة معاريف العبرية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بهجوم حركة حماس، وتأكدت وفاةُ ريجيف بإبلاغ عائلتها بعد أن كانت قد فُقدت لستة أيام.

أيليت أرنين

قُتلت أيليت أرنين، 22 عامًا، المُحررة في الإذاعة الإسرائيلية "كان"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في الهجوم الذي شنته حركة حماس، أثناء حضورها مهرجانًا موسيقيًا، وكانت صديقة أيليت قد أبلغت عائلتها بمقتلها بعد الهجوم، وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد خدمت أرنين في الجيش الإسرائيلي كمحررة إخبارية مع إذاعة الجيش.

يانيف زوهار

قُتل يانيف زوهار، مصور صحيفة هيوم العبرية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مع زوجته وابنتيه، خلال هجوم حركة حماس على كيبوتس ناحل عوز جنوبّي إسرائيل، حيث كان يعمل في ذلك اليوم، بحسب ما قالت صحيفة هيوم لمنظمة لجنة حماية الصحفيين.

عائلات الصحفيين تدفع ثمن عمل أبنائها

دفعت عدة عائلات ثمن عمل أبنائها في الصحافة وتغطية الصراع خاصة مع التصعيد الأخير، أبرزهم كانت عائلة مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، والتي قُتل منها 12 شخصًا من بينهم 9 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت المنزل الذي لجأت إليه عائلة الدحدوح في مخيم النصيرات، الأربعاء الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب قناة الجزيرة.

وأثار مقتل عائلة الدحدوح غضبًا كبيرًا، خاصةً بعد تداول مقطع فيديو يوثق ردة فعل مراسل قناة الجزيرة فور وصوله إلى المستشفى ورؤية أبنائه، قائلا: "بينتقموا منا في الولاد، بينتقموا منا في الولاد، معلش.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

بينتقموا منا في الولاد .. معلش



إنا لله وإنا إليه راجعون



الزميل العزيز صوت الحقيقة الصادق وائل الدحدوح ينعى عائلته التي استهدت بعد قصف اسرائيلي غاشم#وائل_الدحدوح pic.twitter.com/UXIdFHElVQ — Osama Gaweesh (@osgaweesh) October 25, 2023

وعاد الدحدوح إلى عمله على شاشة الجزيرة مساء الخميس، بعد أن دفن زوجته وابنيه صباحًا، مؤكدًا أنه "لا مفر من الاستمرار بتأدية واجبه" خاصة في هذه الظروف.

الدحدوح لم يكن الصحفي الوحيد الذي خسر عائلته في هذه الحرب، ففي قطاع غزة قُتل عددٌ من أفراد عائلات كل من دعاء شرف، و سلمى مخيمر، وخليل أبو عاذرة، وسميح النادي، ومحمد بعلوشة، وعصام بهار، وعبد الهادي حبيب، وسلام ميمة، وأحمد شهاب، وأسعد شملخ، وآخرين.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتلت زوجة وابنة المصور في صحيفة واي نت الإسرائيلية روي إيدان، في هجوم حماس، كما قُتلت زوجة يانيف زوهار، مصور صحيفة هيوم العبرية، وابنتيه خلال هجوم حركة حماس على كيبوتس ناحل عوز جنوبّي إسرائيل.

القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الصحفيين أثناء الحروب

تؤكد منظمة لجنة حماية الصحفيين، أن الصحفيين مدنيون، ويقومون بعملٍ مهمٍ جدًا أثناء الأزمات، ويجب أن لا يتم استهدافهم من أي طرف. ويقول شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير المنظمة الأخير حول الحرب في غزة، إنّ الصحفيين يقدمون تضحيات كبيرة، خاصة من يتواجد داخل القطاع، إذ دفعوا ولا زالوا يدفعون ثمنًا باهظَا، ويواجهون تهديداتٍ كبيرة.

وأصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بيانًا الخميس، قالت فيه إن الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل صحفيين في مناطق بشمال ووسط قطاع غزة، كما استهدف بعضها منازل كان قد تم إخلاؤها. وأكدت النقابة أن هناك صعوبةً في رصد الحقيقة وتوثيق الجرائم المرتكبة بفعل كثافة الغارات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن إسرائيل تستهدف الحقيقة وتعمل لقتل الصوت والصورة بحسب تعبير البيان.

هذه ليست المرة الأولى التي يقتل فيها صحفيون في هذا الصراع، معظمهم فلسطينيون، لكن بحسب منظمة لجنة حماية الصحفيين فإن التحقيقات الإسرائيلية "تشبه الصندوق الأسود" في طول مدتها وسريتها، إذ لا توجد وثيقة سياسات تصف طبيعة عملية التحقيق. وتقول المنظمة إنّه منذ بدأت إسرائيل إجراء تقييمات لمثل تلك الحالات منذ عام 2014، أجرت تقييمًا في 5 حالات قُتل فيها صحفيون، لكن لم يفض أيٌ منها إلى فتح تحقيق جنائّي.

وحتى مع وصول حالات أخرى إلى مرحلة التحقيق، فقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه التحقيقات، قائلةً إنها تستند إلى شهادات الجنود دون القيام بجمع أدلة أخرى، كما أنهّا تُجرى بعد وقت طويل من وقوع الحوادث التي يتم التحقيق بها.