إيلاف: أعلنت منصة فيفر العالمية المتخصصة في مجال الفعاليات الترفيهية الحية، عن إطلاق عرض أوثنتك فلامنكو الشهير في أبوظبي، بالتعاون مع تياترو ريال، دار الأوبرا الملكية في مدريد، والمجمّع الثقافي بأبوظبي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض في العام الماضي في أميركا الشمالية والبرازيل. وينطلق عرض رقص الفلامنكو التقليدي الشهير في المجمّع الثقافي بأبوظبي يومي الجمعة والسبت 3 و4 نوفمبر 2023 في الساعة 5:30 مساءً و8:30 ليلاً في كلا اليومين، مع توفر التذاكر الآن للشراء.

المجمّع الثقافي هو أول مركز مجتمعي متعدد الأغراض في دولة الإمارات، وهو مؤسسة عامة تهدف إلى تعزيز ورعاية الوعي الثقافي لجميع مواطني دولة الإمارات. ويستمر العرض المباشر، الذي أنتجته شركة سولانا إنترتينمنت لتصميم وإنتاج العروض الحية والحصرية، لمدة 65 دقيقة ليضمن للجمهور تجربة فريدة من التعبير عن المشاعر والشغف، حيث يجمع العرض أبرز الفنانين الإسبان الحائزين على جوائز، الراقصين بولا رودريغيز وخوسيه إل سكاربين، والمغنيين جوناثان رييس وخوسيه ديل كالي وعازفي الجيتار أنجيل فلوريس وأنطونيو خيمينيز .