إيلاف: ظهرت الممثلة الأميركية كورتني كوكس علناً للمرة الأولى منذ إنتشار خبر وفاة زميلها ماثيو بيري حول العالم، حيث كانت متوجهة لتناول العشاء مع بعض أصدقائها وصديقها الحميم.

وتوجهت كوكس، التي اشتهرت بدور مونيكا غيلر في المسلسل التلفزيوني الشهير "الأصدقاء" بين عامي 1994 و2004، إلى نوبو ماليبو ليلة الاثنين لكنها بدت محبطة عندما استقلت سيارة لتغادر المطعم.

وكان قد تم العثور على زميلها السابق في برنامج Friends ميتاً في 28 أكتوبر بعد أن بدا أنه غرق في حوض الاستحمام الساخن الخاص به في منزله في كاليفورنيا، ولم تتمكن الفرق الطبية من إنقاذه بعد أن إتصل مساعده طالباً النجدة.

أصدرت كورتني ونجوم مسلسل Friends جينيفر أنيستون وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر بيانًا مشتركًا بعد وفاة ماثيو - قائلين إنهم "مدمرون تمامًا" وأنهم "سيأخذون لحظة للحزن والتعامل مع هذه الخسارة التي لا يمكن تصورها."

في حين أن تقرير السموم الكامل يمكن أن يستغرق من 4 إلى 6 أشهر، كشف الاختبار الأولي أن ماثيو لم يكن لديه أي فنتانيل أو ميث في جسده ... تم العثور على أدوية طبية في منزله، كلها موصوفة له.

يقوم قسم جرائم القتل و السرقة التابع لشرطة لوس أنجلوس بالتحقيق في وفاة ماثيو، على الرغم من عدم وجود دليل على وجود جريمة. لكن شرطة لوس أنجلوس أخبرتنا أنه من الشائع أن يأخذ المحققون زمام المبادرة في قضايا بارزة مثل هذه.