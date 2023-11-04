إيلاف: تم دفن الممثل الأميركي ماثيو بيري في جنازة خاصة حضرتها العائلة والأصدقاء المقربون، بما في ذلك زملائه في فريق مسلسل "الأصدقاء" جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات ليبلانك، وديفيد شويمر، وفقًا لمنافذ متعددة.

وبحسب ما ورد أقيمت الجنازة في حديقة فورست لون التذكارية في لوس أنجلوس، بالقرب من استوديوهات وارنر براذرز حيث تم تصوير المسلسل الهزلي الشهير على شبكة إن بي سي.

وحملت عائلة ماثيو نعشه.. مع والدته سوزان موريسون ووالده جون بينيت بيري وزوج والدته مراسل "داتلاين" كيث موريسون، بين أفراد الأسرة الحاضرين.

بدت الجنازة صغيرًة نسبيًا... مع ما لا يزيد عن 20 شخصًا أو نحو ذلك التفوا حول النعش، وكانت بعض سيارات الدفع الرباعي تصطف بالقرب من قبره. الجميع يرتدون ملابس سوداء بالطبع، ويبدو أيضًا أن هناك بعض العناق والتعازي.

تأتي الجنازة بعد أسبوع تقريبًا من وفاة بيري - الذي لعب دور تشاندلر بينج خلال المواسم العشر من مسلسل Friends - غرقًا على ما يبدو. في 28 أكتوبر، تم العثور على الرجل البالغ من العمر 54 عامًا فاقدًا للوعي في حوض استحمام ساخن في منزله في لوس أنجلوس، وأعلن المستجيبون الأوائل لاحقًا وفاته في مكان الحادث بعد "تقييم طبي سريع".

وقد تم تأجيل إعلان سبب وفاته لحين صدور تقرير علم السموم، حسبما صرحت السلطات سابقًا لشبكة NBC News. وكانت نتائج التشريح الأولي للجثة غير حاسمة، وتم تقديم التماس لمزيد من التحقيق.