إيلاف: مع ظهور تفاصيل جديدة في محاكمة روبرت دي نيرو بتهمة التمييز ضد الموظفين،تتهم مساعدته السابقة الممثل بالسلوك المسيء.

وزعمت جراهام تشيس روبنسون أن الممثل قدم طلبات غير لائقة بشكل متكرر، بما في ذلك مطالبتها بحك ظهره عدة مرات.

وأصرت روبنسون البالغة من العمر 41 عاماً، وفقاً لنص المحكمة: "لقد ذكرت أن هناك أداة حك للظهر يمكنه استخدامها بدلاً من ذلك". "قال إنه يفضل الطريقة التي احك بها ظهره."

وبعد أن ذكرت أنه طلب منها حك ظهره في عدة مناسبات، تذكرت روبنسون قول دي نيرو: "أحب الطريقة التي تفعلين بها ذلك".

وأضافت أنها وجدت السلوك المسيء المزعوم "غريباً" و"مثيرًا للاشمئزاز".

وتمثل روبنسون، التي عملت لدى دي نيرو لمدة 11 عامًا حتى عام 2019، ونجم فيلم "Flowers of the Killer Moon" البالغ من العمر 80 عامًا، أمام المحكمة بسبب دعوى مدنية رفعتها مساعدته تتهم الفائز بجائزة الأوسكار بالتمييز بين الجنسين أثناء عملها في شركة الإنتاج الخاصة به.

زعمت روبنسون أن الممثل كان "يصرخ" عليها بشكل متكرر بالإضافة إلى إرهاقها في العمل ودفع أجور منخفضة لها، في دعوى قضائية بقيمة 12 مليون دولار. واشارت الى محاولاتها لترك شركته عدة مرات. ويقاضي دي نيرو أيضًا روبنسون، متهمًا إياها بتحميل شركته نفقات شخصية.

وتابعت روبنسون: "كان بوب غاضبًا بشكل لا يصدق. في مرحلة ما، انفجرت في البكاء، واضطررت للذهاب إلى غرفة أخرى للم شتات نفسي، بسبب الطريقة التي كان يصرخ بها في وجهي ويلعنني بشأن رغبتي في تركه".

"في مرحلة ما، قال إنني إذا تركته دون إعطائه ما يعتقد أنه إشعار لمدة عامين، فإنه سيقدم لي توصية سيئة".

خلال اليوم الخامس من شهادة دي نيرو، أصبحت روبنسون عاطفية عدة مرات عندما ادعت أن الصدمة التي عانت منها قبل أن تترك العمل لديه تركتها عاطلة عن العمل ومكتئبة.

قالت: "كنت أعاني من الآلام العاطفية. لم أكن آكل. لم أكن أنام، كنت مرهقة". "شعرت أنني وصلت إلى الحضيض."

وقالت روبنسون إنها عانت من القلق والاكتئاب ولم تعمل منذ أربع سنوات رغم تقدمها لـ 638 وظيفة.

وفي الوقت نفسه، ادعت أيضًا أن دي نيرو وصفها بـ "b-ch" بعد دخولها المستشفى.

ومضت روبنسون في شرح الموقف بعد أن زُعم أنها ذهبت إلى غرفة الطوارئ بعد اندلاع حريق في منزل دي نيرو المستقل.

بدأت قائلة: "لقد ركضت إلى منزل بوب عندما كان هناك حريق محتمل، وتعاملت مع الموقف حيث انتهى بي الأمر في غرفة الطوارئ، لأن اسمي كان مدرجًا كجهة اتصال الطوارئ لـ ADT". "لقد طلب بوب ذلك. وانتهى بي الأمر في غرفة الطوارئ، وبعد بضعة أيام، حاولت مناقشة حذف اسمي من ADT."

"قال إنني كنت أشتكي وأنه لا يريد سماع ذلك. وكنت أحاول فقط تسهيل وجود اسم ورقم شخص آخر في نظام ADT. أغلق الخط، ثم اتصل مرة أخرى، ووبخني أكثر، وقال أنني كنت أتصرف مثل شخص صغير. فأغلقت الخط."

كما اتهمت روبنسون الممثل باستخدام مصطلحات مهينة في عدة حالات أخرى عندما كان "يشرب الخمر بكثرة" وكان "محبطًا".

وقال ممثلون عن دي نيرو لشبكة فوكس نيوز ديجيتال إنه لم يتم إصدار أي بيانات في الوقت الحالي.