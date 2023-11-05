إيلاف: من المقرر أن تتصدر مادونا مهرجان جلاستونبري الصيف المقبل إلى جانب دوا ليبا وكولدبلاي.

بحسب ما نشر في صحيفة Mail on Sunday، يقال إن مادونا ستختتم المهرجان ليلة الأحد، مع مشاركة دوا ليبا يوم الجمعة وفرقة كولدبلاي، التي شاركت المهرجان سابقًا في أعوام 2002 و2005 و2011 و2016، يوم السبت.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن أي فنانين لمهرجان 2024 حتى الآن. ومع ذلك، كان المشجعون يتكهنون بالفعل حول ما إذا كان بإمكان مادونا أن تتصدر حفل جلاستونبري 2024 بعد أن شاركت المنظمة إميلي إيفيس مؤخرًا صورة من حفل "جولة سليبريشن" في لندن.

أثارت منظمة المهرجان إميلي إيفيس الشهر الماضي تفاصيل التشكيلة للعام المقبل، ملمحة مرة أخرى إلى أنه قد يكون هناك سيدتان تتصدران العناوين الرئيسية.

وفي حديثها في إحدى حلقات البودكاست Sidetracked لـ Annie Mac وNick Grimshaw، تحدثت إيفيس عن التقدم الذي أحرزه الفريق في وضع البرنامج معًا.

وأكملت: "هذا العام نحن صامدون لفترة أطول قليلاً، وفي الأسبوع الماضي تلقيت مكالمة من فنانة أميركية كبيرة حقًا تخبرني أنها ستأتي في العام المقبل. فقلت: يا إلهي، هذا أمر لا يصدق. والحمد لله أننا أبقينا الفقرة متاحة. كان هناك الكثير من التكهنات منذ نشر هذا التعليق بأن هذه الفنانة قد تكون مادونا.

وقالت إيفيس أيضًا إن فقرة "الأسطورة" بعد ظهر يوم الأحد ستكون فنانة.

كما ترددت شائعات منذ فترة طويلة عن مشاركة ريهانا في جلاستونبري، وتم الإبلاغ مؤخرًا عن أنها تخطط لألبوم جديد وعودة مباشرة لعام 2024. ومن بين الفنانين الآخرين الذين ترددت شائعات عن ظهورهم، Foo Fighters وBlur. يتم عادة الكشف عن الملصق الأول للمشاركين في المهرجان عادة في شهر مارس.

سيقام مهرجان العام المقبل في Worthy Farm في الفترة من 26 إلى 30 يونيو.