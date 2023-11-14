إيلاف: تحدثت المغنية الأميركية بيلي إيليش عن انجذابها المثلي للنساء في مقابلة جديدة.

وقالت المغنية البالغة من العمر 21 عامًا، والتي ظهرت على غلاف لمجلة Variety بعنوان "قوة المرأة"، خلال المقابلة بإنها "كافحت للتواصل مع الفتيات والنساء الأخريات طوال حياتها".

لكن ذلك بدأ يتغير في وقت سابق من هذا العام عندما سجلت أغنية أصلية لفيلم "باربي" من إخراج غريتا جيرويج.

وقالت إيليش: "لم أشعر قط أنني أستطيع التواصل مع الفتيات بشكل جيد للغاية". "أنا أحبهم كثيراً. أحبهم كأشخاص. أنا منجذبة إليهم كأشخاص. أنا منجذبة إليهم بشكل حقيقي."

وتابعت: "لدي علاقات عميقة مع النساء في حياتي، والأصدقاء في حياتي، والعائلة في حياتي". "أنا منجذبة إليهم جسديًا. لكني أيضًا أخاف منهم ومن جمالهم وحضورهم."

على الرغم من أن إيليش لم تستخدم مصطلحًا محددًا لوصف حياتها الجنسية، إلا أن المحاور وصف الاقتباس بأنه "إعتراف".

وفي وقت لاحق من المقابلة، أكدت إيليش أنها تستخدم ضمائر (هي)، على الرغم من علاقتها الصعبة بالأنوثة.

وقالت: "لم أشعر قط بأنني امرأة، لأكون صادقة معك. لم أشعر أبدًا بأنني مرغوبة. لم أشعر أبدًا بأنوثتي. يجب أن أقنع نفسي بأنني فتاة جميلة". "أنا أعرّف نفسي بـ "she/her" وأشياء من هذا القبيل، لكنني لم أشعر أبدًا بأنني فتاة."

وأضافت: "ربما يكون عدم اهتمامي حقًا بالجنس هو أنني لم أشعر أبدًا بانني راغبة أو مرغوبة".

مرة أخرى في شهر مايو، انفصلت إيليش عن صديقها الموسيقي المستقل جيسي روثرفورد بعد علاقة دامت سبعة أشهر. لقد تم ربطها أيضًا بالممثل ماثيو تايلر فورس ومغني الراب براندون كوينتيون آدامز خلال فترة وجودها في دائرة الضوء.

في الآونة الأخيرة، إعترفت إيليش بأنها معجبة بالممثلة مايا هوك، ممثلة مسلسل Stranger Things، خلال جلسة أسئلة وأجوبة على Instagram.

بعد فترة وجيزة، سأل أحد المعجبين: "الفواكه؟" - مصطلح شائع الاستخدام كناية عن الكوير. وبدا أن إيليش ردت بالإيجاب، وأرفقت صورة لفاكهة.

كما أنها لم تكن المرة الأولى التي تعترف فيها إيليش بإعجابها بامرأة من المشاهير. في أغسطس، قالت إيليش إنها "كانت دائمًا معجبة جدًا بجينجر"، المعروفة أيضًا باسم جيري هاليويل هورنر من فرقة سبايس جيرلز. في عام 2021، قالت إنها معجبة جدًا بنجمة فيلم Killing Eve جودي كومر.