إيلاف: ستتاح لعشاق برنس، الذي كان معروفًا تقريبًا بخزانة ملابسه الباهظة كما كان معروفًا بأغانيه التي تتصدر قوائم الإستماع والمبيع، فرصة للمزايدة على بعض من قطع ملابس الموسيقي الراحل في مزاد عبر الإنترنت هذا الأسبوع.

تضم المجموعة، أكثر من 200 قطعة معروضة للبيع، من قبل جامع فرنسي كان يأمل في البداية في فتح متحف يحتفل بالموسيقي لكنه ألغى الخطة لاحقًا، وفقًا لمزاد RR في بوسطن، الذي يشرف على البيع.

وقد تواصل الجامع مع الأفراد الذين عملوا بشكل وثيق مع برنس لجمع القطع، معتقدًا أن الفنان الرائد، الذي توفي في عام 2016، لم يكن مجرد موهوب موسيقي ولكنه أيضًا رمز للموضة، وفقًا لدار المزادات.



ومن أبرز القطع في المزاد قميص أبيض مكشكش ارتداه برنس خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية عام 1985 لأغنية "Purple Rain".

وقدرت دار المزاد قيمتها بـ 15 ألف دولار أميركي.

ويتتبع المزاد تطور برنس في الموسيقى والأزياء منذ حقبة "المطر الأرجواني" وحتى وفاته، وفقًا لبوب ليفينغستون من RR Auction.

ومن بين القطع المعروضة للبيع أيضًا في المزاد الزي الذي ارتداه برنس في فيلم "Under the Cherry Moon" عام 1986 من بطولته والذي كان أيضًا أول ظهور له كمخرج. حددت دار المزاد قيمة تقديرية للزي بمبلغ 45000 دولار أمريكي.

تشمل العناصر الأخرى المطروحة للمزايدة زوجًا من الأحذية الزرقاء ذات الكعب العالي من جولة Act I بقيمة 20000 دولار أميركي؛ زي مسرحي ذهبي مصنوع خصيصًا مع رموز حب تقدر بـ 10000 دولار أميركي وجيتار Schecter `Cloud' أزرق يعزف عليه برنس، بقيمة 4000 دولار أميركي؛ وقبعة سلسلة.

بالإضافة إلى الأزياء، يتضمن هذا المزاد صور بولارويد الأصلية، وأشرطة رئيسية لألبوماته الناجحة، ووثائق رسمية عن أفلامه ومقاطع الفيديو الموسيقية.

وتغلق المزايدة يوم الخميس.

وفي وقت سابق من هذا العام، كرمته ولاية مينيسوتا، موطن برنس، من خلال إعادة تسمية جزء من الطريق السريع باسمه الذي يمر أمام منزله في بيزلي بارك. وكان الحبر الذي وقع به الحاكم على مشروع قانون إعادة التسمية هو اللون الأرجواني، وهو اللون المميز لبرنس.