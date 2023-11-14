إيلاف: كشفت مصممة الأزياء المستدامة فيبي إنجليش عن مجموعة كبسولات احتفالية محدودة الإصدار تم تصميمها باستخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 100 بالمائة لعرض إمكانيات إعادة استخدام الملابس المحبوبة مسبقًا والتي قد ينتهي بها الأمر في مكب النفايات.

تعاونت إنجليش مع مارك بوربون، المصمم المعتمد من B Corp، لإنشاء مجموعة مكونة من ثماني قطع مصممة حسب الطلب من أساسيات الحفلات، بما في ذلك فستان وقميص وتي شيرت وبنطلون وسترة ووشاح وحقيبة يد مستوحاة جميعها من مصنع تقطير مارك ميكرز، ومزرعة ستار هيل.

تهدف الكبسولة "Re) Made to Party)" الى الوقوف في وجه الموضة السريعة، وقد تم إنتاجها على أساس محدود حسب الطلب، حيث تم تصنيعها بالكامل باستخدام مزيج من الملابس المُعاد تدويرها مثل القمصان القطنية، والقمصان المنقوشة، وملابس الحفلات والمناسبات، والصوف.

وتعليقًا على التعاون، قالت إنجليش في بيان: "المجموعة متعددة الوظائف بشكل هادف بحيث يمكن تصميمها بشكل أكبر أو أقل لتناسب خزانات الملابس الموجودة وعبر الأنماط الشخصية.

"يسعدني العمل مع Maker's Mark واستمتعت بالتعرف على عملهم المكثف والطويل الأمد في مجال الزراعة المدروسة، وتعزيز صحة المياه وتجديد التنوع البيولوجي. آمل أن يتمكن هذا المشروع من الوصول إلى الناس لإظهار أن الملابس يمكن أن تصمد أمام ارتدائها لمرة أو هدف أو موسم واحد.