إيلاف: الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا لديها شبيهة رائعة تدعى أريادنا جوتيريز. بينما يتصور معجبو فيرغارا في كثير من الأحيان أنها مرشحة مثالية لمسابقة ملكة جمال الكون المرموقة بسبب منحنياتها الجذابة وابتسامتها وسحرها، فإن جوتيريز، شبيهتها قدر شاركت بالفعل في المسابقة عام 2015، عندما تم الإعلان عن طريق الخطأ، للحظة عابرة، عن فوز أريادنا بلقب ملكة جمال الكون من قبل المضيف ستيف هارفي.

هذه اللحظة، لم تدم طويلاً، حيث قام الحكام بسرعة بتصحيح الخطأ، معلنين أن بيا ألونزو فورتزباخ من الفلبين هي الفائزة الشرعية.

صوفيا فيرغارا

تشابه جسدي ملحوظ

لفت التشابه الجسدي بين جوتيريز وصوفيا فيرغارا الانتباه خلال مسابقة ملكة جمال عام 2015، مما خلق حلقة درامية لا تُنسى في تاريخ مثل هذه المسابقات.

على الرغم من إشتراكهما في السمات الجسدية وكونهما ولدتا في كولومبيا، إلا أن مساراتهما تتقاطع فقط خلال مسابقة ملكة جمال الكون.

تكشفت الحادثة على أنها مزيج مؤلم من النصر والهزيمة، حيث شعرت جوتيريز بفرحة إعلان فوزها، لكنها واجهت الإدراك الفوري لخطأ حرمها فرحتها. كانت هذه إحدى اللحظات الأكثر دراماتيكية في سجلات مسابقات ملكات الجمال.

وفي أعقاب الإعلان الخاطئ، أبدت فيرغارا تضامنها ودعمها لشبيهتها على تويتر، معلنة أن جوتيريز هي "الملكة" على الرغم من تطور الأحداث. والجدير بالذكر أن شخصيات بارزة أخرى، بما في ذلك دونالد ترامب وجاستن بيبر، ساهمت أيضًا في الحادث.

في حين لا تزال فيرغارا تحظى بإعجاب عالمي لدورها في "Modern Family" وغيرها من المشاريع، فإن لحظة جوتيريز القصيرة في دائرة الضوء خلال مسابقة ملكة جمال الكون 2015 والدعم اللاحق من المشاهير أضافت طبقة إضافية من التشويق إلى قصتهما المتشابكة.