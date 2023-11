إيلاف: يختبر المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي شهرته غير المتوقعة على "TikTok" بفضل ابنته فرانشيسكا البالغة من العمر 24 عامًا. أصبح المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، عن غير قصد، نجم سلسلة من مقاطع فيديو "TikTok" التي نشرتها ابنتها الألفية، والتي تعرض الجانب المضيء لمخرج فيلم "Killers of the Flower Moon".

من تخمين الكلمات العامية إلى تصنيف الأفلام على ميزة "مجموعة الأفلام" في التطبيق، استحوذ TikTok سكورسيزي على اهتمام ومودة جمهور جديد أصغر سنًا.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، كشف المخرج أن نجوميته على وسائل التواصل الاجتماعي كانت في الواقع مفاجأة سارة.

عادة ما تنصب له فرانشيسكا كمينًا من أجل TikTok

"لقد تم خداعي في ذلك" ، اعترف سكورسيزي بشأن فيديو "TikTok" ، حيث اختار "Birdman" بدلاً من "The Good، the Bad and the Ugly". وأضاف مازحا: "كانت تلك خدعة. لم أكن أعلم أن هذه الأشياء تنتشر بسرعة. يقولون "فيروسية"." لم أكن أعرف."

وفي شرحه لعملية تصوير TikToks خلف الكواليس مع ابنته، قال سكورسيزي: "أنا في المنزل أفعل أشياء، وتأتي إلي وتقول: يا أبي، انظر هنا وأخبرني بهذا".

أقول لها أنا أرتدي بيجامة... فترد: "حسنًا، هذا شيء يفعلونه".

أسألها:من هم؟ تقول: الجميع يفعل ذلك. إنه شيء يسمى تيك توك”.



"Birdman":

Por los comentarios sobre este video de Martin Scorsese pic.twitter.com/uWTvcvswoR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 13, 2023

سكورسيزي: هؤلاء الشباب وأجهزة iPhone الخاصة بهم

اعترف المخرج بأنه غالبًا ما يظل غير مدرك أنه سيتم نشر مقاطع الفيديو، قائلاً: "لا أعرف ماذا سيفعلون. لديهم دائمًا كاميرات iPhone في أيديهم. لم أعرف أنها ستقوم بنشره...إنهم يستخدمون عبارة "أنشره"، أليس كذلك؟"

ورغم المفاجأة، أعرب سكورسيزي عن تقديره للرؤية الإبداعية لابنته، وأقر قائلا: "تتمتع بعين جيدة".

أضافت رحلة TikTok غير المقصودة فصلاً مبهجًا إلى مسيرة سكورسيزي المهنية اللامعة، مما يثبت أنه حتى أيقونات هوليوود يمكن أن يجدوا أنفسهم ينتشرون بسرعة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.