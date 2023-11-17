إيلاف: كشفت لجنة مسابقة ملكة جمال الكون عن المتأهلات العشرة للنهائيات وهن: أنغولا والبرازيل وتشيلي ولبنان والفلبين وبورتوريكو وسنغافورة وجنوب أفريقيا وأوكرانيا وزيمبابوي.

وكانت مايا أبو الحسن من بين المتأهلات العشرة وبالتالي ستشارك في النهائيات في 18 تشرين الثاني.

Miss Universe has announced their 10 silver finalists: Angola, Brazil, Chile, Lebanon, Philippines, Puerto Rico, Singapore, South Africa, Ukraine, and Zimbabwe.



On November 18th, 3 out of the 10 will be announced gold winners. #MissUniverse2023 pic.twitter.com/Lsb7wPXFbb — Iyan Velji (@IyanVelji) November 16, 2023

ونشرت أبو الحسن عبر حسابها على الإنستغرام مقطع فيديو من المسابقة وعلقت عليه قائلة: "على الرغم من الاضطرابات في بلدي الحبيب لبنان، إلا أنني أقف بفخر على الساحة العالمية كملكة جمال الكون لبنان. أحمل صمود شعبي وتصميمه، وأظهر للعالم أنه وسط الشدائد، نحن اللبنانيون ننهض ونتألق ونلهم!".