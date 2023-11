إيلاف: كشفت لجنة مسابقة ملكة جمال الكون عن المتأهلات العشرة للنهائيات وهن: أنغولا والبرازيل وتشيلي ولبنان والفلبين وبورتوريكو وسنغافورة وجنوب أفريقيا وأوكرانيا وزيمبابوي.

وكانت مايا أبو الحسن من بين المتأهلات العشرة وبالتالي ستشارك في النهائيات في 18 تشرين الثاني.

Miss Universe has announced their 10 silver finalists: Angola, Brazil, Chile, Lebanon, Philippines, Puerto Rico, Singapore, South Africa, Ukraine, and Zimbabwe.



On November 18th, 3 out of the 10 will be announced gold winners. #MissUniverse2023 pic.twitter.com/Lsb7wPXFbb