إيلاف: إتُهم شون “ديدي” كومز، في دعوى قضائية الخميس، بإخضاع مغنية آر أند بي كاسي لعلاقة استمرت لسنوات تضمنت الضرب والاغتصاب.

وزعمت كاسي، واسمها القانوني كاساندرا فنتورا، في الدعوى المرفوعة ضد المنتج وقطب الموسيقى في المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن كومز أدخلها إلى "أسلوب حياته المتفاخر والسريع والمليء بالمخدرات" بعد وقت قصير من لقائها به. ووقعت كاسي عقداً مع شركته للإنتاج عندما كان عمرها 19 عامًا وكان عمره 37 عامًا في عام 2005.

وقال المحامي بن برافمان إن كومز "ينفي بشدة" هذه المزاعم.

وقالت فينتورا، البالغة من العمر الآن 37 عامًا، إن كومز، البالغ من العمر الآن 54 عامًا، بدأ نمط الإساءة بمجرد حدوث علاقتهما.

وتزعم الدعوى أنه، "عرضة لغضب لا يمكن السيطرة عليه"، أخضعها للضرب "الوحشي" حيث قام بلكمها وركلها ودهسها. وتزعم أنه أمطرها بالمخدرات وأجبرها على ممارسة الجنس مع رجال آخرين بينما كان يستمني ويصورهم.

وتقول الدعوى إنها بينما كانت تحاول إنهاء العلاقة في عام 2018، أجبرها كومز على دخول منزلها في لوس أنجلوس واغتصبها.

وقالت فنتورا في بيان: "بعد سنوات من الصمت والظلام، أصبحت أخيراً مستعدة لرواية قصتي والتحدث نيابة عن نفسي ولصالح النساء الأخريات اللاتي يواجهن العنف وسوء المعاملة في علاقاتهن".

ووصف برافمان هذه المزاعم بأنها "أكاذيب".

وقال في بيان "على مدى الأشهر الستة الماضية، تعرض السيد كومز لطلب السيدة فينتورا المستمر بمبلغ 30 مليون دولار، تحت التهديد بتأليف كتاب ضار عن علاقتهما، وهو ما تم رفضه بشكل لا لبس فيه باعتباره ابتزازا صارخا". "على الرغم من سحب تهديدها الأولي، لجأت السيدة فينتورا الآن إلى رفع دعوى قضائية مليئة بالأكاذيب الشنيعة التي لا أساس لها، بهدف تشويه سمعة السيد كومز والسعي للحصول على المال".

ورد دوجلاس ويجدور محامي فينتورا في بيان بأن كومز عرض عليها "ثمانية أرقام لإسكاتها ومنعها من رفع هذه الدعوى. لقد رفضت جهوده وقررت إعطاء صوت لجميع النساء اللاتي يعانين في صمت".

يعد كومز من بين منتجي ومديري الهيب هوب الأكثر تأثيرًا خلال العقود الثلاثة الماضية.



بدأ هو وفنتورا المواعدة في عام 2007 وكانت بينهما علاقة متقطعة لأكثر من عقد من الزمان.

أصبحت معروفة بأغنية "Me & U" التي أنتجها رايان ليزلي، والتي حصلت على المركز الأول في قائمة أغاني Billboard Hot R & B/Hip-Hop في عام 2006. وكانت الأغنية هي الأغنية الرئيسية لألبومها الوحيد في الاستوديو، الذي كان بعنوان ذاتي.

كممثلة، ظهرت في العديد من المشاريع التلفزيونية والأفلام بما في ذلك "Empire" و"Step Up 2: The Streets" و"Spenser Confidential" على قناة Fox.

قام كومز ببناء واحدة من أكبر إمبراطوريات الهيب هوب، حيث شق طريقًا مع العديد من الكيانات المرتبطة باسمه الشهير. وهو مؤسس شركة Bad Boy Records وحائز على جائزة جرامي ثلاث مرات وعمل مع عدد كبير من الفنانين رفيعي المستوى بما في ذلك Notorious B.I.G. وMary J. Blige وUsher وLil Kim وFaith Evans و112.

أنشأ خط ملابس الموضة Sean John، وأطلق قناة Revolt TV مع التركيز على الموسيقى، وأنتج برنامج الواقع "Making the Band" لقناة MTV.

أصدر هذا العام ألبومه الخامس "The Love Album: Off the Grid" والذي حصل على ترشيحين لجائزة جرامي هذا الشهر.

تستشهد الدعوى بخطاب ألقاه كومز أثناء حصوله على تكريم الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز BET في عام 2022، حيث شكر فينتورا على "إعاقتي في الأوقات المظلمة، يا حبي".

تقول الدعوى: "لكن الحقيقة هي أن كاسي - السيدة كاساندرا فينتورا - تمت إعاقتها من قبل السيد كومز وتحملت لأكثر من عقد سلوكه العنيف ومطالبه المضطربة".