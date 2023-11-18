إيلاف: أوليفيا كولبو هي ملكة جمال أميركية ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فازت بلقب ملكة جمال رود آيلاند وملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية وملكة جمال الكون في عام 2012، واكتسبت شهرة عالمية باعتبارها أجمل النساء على وجه الأرض.

ولدت كولبو في كرانستون، رود آيلاند في 8 مايو 1992 وسط خمسة أشقاء في عائلة من أصل إيطالي وأيرلندي.

ثروة أوليفيا كولبو

تقدر ثروة أوليفيا كولبو بـ 7 ملايين دولار وفقًا لموقع Celebrity Net Worth المتخصص، وتأتي أرباحها بشكل أساسي من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي والاتفاقيات التجارية مع العديد من العلامات التجارية مثل L'Oreal أو Kipling أو Uberliss.

كانت كولبو الأميركية الثامنة التي فازت بمسابقة ملكة جمال الكون.

لقد لعبت أدوارًا ثانوية في العديد من الأفلام إلى جانب ممثلين مثل بروس ويليس ونيكولاي كوستر فالداو وإيمي شومر وفرانك جريلو وإميلي راتاجكوفسكي وغيرهم الكثير.

واعدت أوليفيا كولبو نيك جوناس من عام 2013 إلى عام 2015، ثم واصلت مواعدة لاعبي اتحاد كرة القدم الأميركي، لفترة وجيزة أولاً مع تيم تيبو ثم داني أمندولا، الذي كانت معه لمدة ثلاث سنوات قبل انفصالهما.

وهي تواعد حاليًا كريستيان ماكافري، نجم فريق سان فرانسيسكو 49ers.