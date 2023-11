إيلاف: مشت دوقة ساسكس يوم الخميس على السجادة الحمراء في حدث Variety's Power of Women في لوس أنجلوس.

يكرم الاحتفال المختارات لـ "Power of Women" في المجلة، حيث تحصل كل منهن على صورة الغلاف. وتم تكريم ماركل العام الماضي.

وذكرت مجلة بيبول أن الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، والتي شاركت في الحفل بدون الأمير هاري، قالت للصحفيين إنها "فخورة" بحضورها.

وقال نيك بولين، المؤسس المشارك لقناة True Royalty TV، لمحطة Fox News Digital: "أعتقد أن ميغان ماركل جيدة جدًا في علاقاتها العامة وظهورها علنًا في المناسبات رفيعة المستوى".

بولين هو مخرج وثائقي حائز على جوائز، وهو ينتج برامج عن العائلة المالكة البريطانية منذ 20 عامًا. كما عمل بشكل وثيق مع الملك لمدة عقد تقريبًا.

قال بولين: "يبدو أن [ظهورها] يحدث غالبًا في لحظات مهمة تتزامن مع تحركات أو تقويم العائلة المالكة البريطانية". "ها هي هنا بعد أيام فقط من عيد ميلاد الملك الخامس والسبعين، وهي تمشي على السجادة الحمراء في هوليوود. أعتقد أنها تعرف كيف تروج لنفسها. إنها تعرف متى ستحقق النجاح". وتحتل الصفحات الأولى بعد ظهورها الأخير في هوليوود."

لفتت الممثلة الأميركية السابقة الأنظار إليها بفستانها البيج متوسط الطول مكشوف الكتفين من تصميم Proenza Schouler بقيمة 1400 دولار. وأكملت مظهرها بحقيبة يد سوداء، وحذاء بكعب منزلق من Aquazzura بقيمة 895 دولارًا، وإكسسوارات ذهبية بسيطة وكعكة ملساء إلى الخلف.

وعلى السجادة، أبلغتها مجلة Variety بأن برنامجها التلفزيوني السابق "Suits" قد تجاوز 45 مليار دقيقة بث على منصتي Netflix وPeacock معًا. لعبت ماركل دور راشيل زين في الدراما القانونية.

وقالت ماركل إنها "ليس لديها أي فكرة" عن سبب تجدد الاهتمام بالمسلسل، الذي انتهى في عام 2019. وتقاعدت ماركل من مسلسل "Suits" في عام 2018 بعد خطوبتها لهاري، البالغ من العمر الآن 39 عامًا.

خلال الحدث، التقطت ماركل الصور مع المنتجة السينمائية جانيت يانغ ورئيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة. وقد أثار هذا شائعات بأن ماركل تستعد للعودة إلى هوليوود. كما ذكرت ماركل مازحة أيضًا من أنها كانت تعمل على مشاريع جديدة "مثيرة" و"لا تستطيع الانتظار للإعلان عنها".

وقال بولين إنه لن يتفاجأ إذا أرادت ماركل العودة الى هوليوود مرة أخرى.

وأوضح: "أعتقد أن هذا شيء يجب عليها أن تجربه". "تم إلغاء صفقة Spotify.... حقق الفيلم الوثائقي [الخاص بالزوجين] عن حياتهما نجاحًا كبيرًا بالنسبة لـ Netflix. ولكن كم مرة يمكنك السماح للكاميرات بالدخول إلى حياتك عندما تقول أنك تريد الخصوصية؟

"لذا، إذا لم تعد إلى التمثيل، فما هي الخطوة التالية الواضحة؟ لابد أن تكون الإنتاج. لذلك، يبدو أن الإنتاج هو البديل المنطقي"

أصبحت ماركل دوقة ساسكس عندما تزوجت من الأمير البريطاني. تراجع الزوجان عن منصبهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة في عام 2020. وفي ذلك الوقت، أشارا إلى ما اعتبراه معاملة عنصرية من وسائل الإعلام للدوقة ونقص الدعم من القصر. وهم يعيشون الآن في كاليفورنيا مع طفليهما الصغار.

وأشار بولين إلى أن ماركل "لن تعود أبدًا إلى المملكة المتحدة". وبدلاً من ذلك ستواصل التركيز على تكوين حياة لنفسها في كاليفورنيا.

وتكهن الكثيرون بأن ماركل قد تعود إلى التمثيل، خاصة بعد توقيعها مع WME في أبريل. ويرأس وكالة المواهب الرئيس التنفيذي آري إيمانويل، الذي يتمتع بسمعة طيبة في مهاراته الجريئة في عقد الصفقات، مما يجعله "أحد أقوى الشخصيات في هوليوود"، حسبما ذكرت الصفحة السادسة. لقد ألهم شخصية آري جولد في مسلسل "Entourage" على شبكة HBO.

وأشار الموقع إلى أن WMC ستتولى تمثيل Archewell، المنظمة التي يديرها دوق ودوقة ساسكس.

بينما ستستكشف الدوقة وفريقها الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وشراكات العلامات التجارية و"بناء الأعمال بشكل عام"، فإن "التمثيل لن يكون مجال التركيز"، حسبما ذكرت فارايتي.

في أغسطس من هذا العام، اشترى دوق ودوقة ساسكس حقوق رواية كارلي فورتشن الرومانسية الأكثر مبيعًا بعنوان "Meet Me at the Lake"، ولديهما خطط لتحويل الكتاب إلى فيلم روائي طويل.

أكدت مجلة Fortune لشبكة Fox News Digital أن دوق ودوقة ساسكس يقومان بإنتاج الفيلم بالتعاون مع Netflix تحت شعار مؤسسة Archewell الخاص بهما.